Росія кинула «дуже багато «м’яса» на цей напрямок» – офіцер 36-ї ОбрМП про ситуацію в Костянтинівці

У Костянтинівці зараз – до 200 російських військових, тобто до двох рот, зазначив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) офіцер 36-ї бригади морської піхоти 19-го корпусу з позивним «Моряк».

За його словами, Росія спрямувала на цей напрямок як мінімум чотири бригади, але центру міста дістаються лише одиниці – щоб поставити прапор. Як правило, ЗСУ штурмовими діями та дронами протягом одного дня їх ліквідують.

«Зайшли (до міста – ред.) здебільшого всі з флангів. Але успіху цього літа вони, я думаю, не матимуть, Костянтинівка втримається. Але дуже багато вони кинули «м’яса» на цей напрямок – 4 бригади як мінімум, тому що із 4-х бригад ми брали полонених», – каже «Моряк».





Наразі, за словами військового, операторів безпілотних систем у місті, як це було в Покровську, окупанти не розміщували. Дрони вони запускають з висот у Часовому Яру за 7 кілометрів від міста.

DeepState фіксував минулої доби чергове просування військ Росії під Костянтинівкою – біля Іллінівки та Берестка. Зросла й «сіра зона» всередині міста, вона вже займає третину населеного пункту.

Водночас командир 19-го АК, бригадний генерал Олександр Бакулін, в ефірі телемарафону 15 червня заявив, що ситуація в місті не є критичною. За його словами, у межах міста перебувають близько 120 російських солдатів, які не закріпилися, а помилки під час оборони Покровська були враховані.

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Як повідомляв раніше Донбас Реалії, в червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти й військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію описує мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»).

Це відбувається на тлі зупинки або навіть відступу армії Росії на більшості ділянок російсько-українського фронту – згідно з оцінками головкома ЗСУ Олександра Сирського, а також американського Інституту вивчення війни (ISW), агресор втратив за травень значно більше території, ніж окупував.