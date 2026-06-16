ISW: Росія використовує ШІ-відео для фальсифікації заяв про свої тактичні успіхи в Костянтинівці

Росія проводить складні інформаційні операції, використовуючи створені за допомогою штучного інтелекту відео підняття прапорів для фальсифікації заяв про свої тактичні успіхи у Костянтинівці на Донеччині, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«На відео, опублікованих 15 червня, видно, що російські війська тримають російські прапори на західній околиці Костянтинівки, на південному заході Костянтинівки і в Довгій Балці (на південний захід від Костянтинівки). Міністерство оборони Росії 15 червня заявило, що російські війська захопили Довгу Балку. ISW має підстави вважати, що відео підняття прапорів можуть бути створені ШІ, що узгоджується з попередніми російськими інформаційними операціями, які використовували ШІ-відео для заяв про просування на полі бою», – йдеться.

Командувач 19-го армійського корпусу України бригадний генерал Олександр Бакулін 15 червня заявив, що Росія проводить інформаційні операції щодо ситуації в Костянтинівці.

За його словами, російські командири вже повідомили вищому командуванню, що війська РФ захопили Костянтинівку, і тепер атакують, щоб ці повідомлення підтвердилися.

Бакулін заявив, що в Костянтинівці перебуває приблизно від 93 до 153 російських диверсантів, і що оцінки щодо 250-300 російських солдатів дещо перебільшені. Він також зазначив, що російські війська застосовували тактику інфільтрації, використану під час захоплення Покровська, але українські війська в Костянтинівці вживають «рішучіших заходів протидії», ніж у Покровську.

«Тактична ситуація України в Костянтинівці погіршується, але Міністерство оборони Росії хибно представляє потенційне майбутнє захоплення Костянтинівки як передвісник негайного захоплення всього фортечного поясу і решти Донецької області», – йдеться у звіті.

В ISW продовжують вважати, що російські війська, ймовірно, матимуть тактичні здобутки в Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть досягти швидкого оперативного прориву для захоплення «фортечного поясу».

«Поточні дії Росії в рамках інформаційної війни щодо Костянтинівки мають на меті поширити фальшиві наративи Кремля про те, що українська оборона перебуває на межі краху і що захоплення Росією Донецької області – це лише питання часу, щоби змусити Захід й Україну швидко поступитися вимогам Росії. Однак, з огляду на уповільнення темпів наступу російських військ, незрозуміло, коли – і чи взагалі – російські сили зможуть захопити Донецьку область», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв днями проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти й військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію описує мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Це відбувається на тлі зупинки або навіть відступу армії Росії на більшості ділянок російсько-українського фронту – згідно з оцінками головкома ЗСУ Олександра Сирського, а також американського Інституту вивчення війни (ISW), агресор втратив за травень значно більше території, ніж окупував.