«Армія РФ зайшла в Костянтинівку з усіх сторін». Чи є загроза оточення

Російська армія знову просунулася на південний захід від Костянтинівки в районі Іллінівки та Берестка – про це ввечері 16 червня повідомив проєкт DeepState. Зросла й «сіра зона» всередині міста, вона вже займає третину населеного пункту. На думку аналітиків, армія РФ рухається на північ від Костянтинівки, щоб відрізати угруповання Сил оборони на півдні.

«Противник вийшов буквально з усіх боків на околиці міста й активно тисне та просочується вглиб населеного пункту, – зазначили аналітики. – З виходом на необхідні рубежі противник поступово переходить до тривалого захоплення міста, де частково проглядається сценарій Покровська».

Однак командир 19-го АК, бригадний генерал Олександр Бакулін, в ефірі телемарафону 15 червня заявив, що ситуація в місті не є критичною. За його словами, у межах міста перебувають близько 120 російських солдатів, які не закріпилися, а Сили оборони помилки в обороні Покровська були враховані.

Вранці 17 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 15 атак агресора на Костянтинівському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Росія проводить складні інформаційні операції, використовуючи створені за допомогою штучного інтелекту відео підняття прапорів для фальсифікації заяв про свої тактичні успіхи у Костянтинівці на Донеччині, йдеться у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) 15 червня.



Як повідомляли раніше Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), в червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти й військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію відображає мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»).



«Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.



Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, матимуть тактичні здобутки в Костянтинівці влітку 2026 року, але навряд чи зможуть досягти швидкого оперативного прориву для захоплення «поясу фортець» – низки укріплених міст, які лежать на трасі Н20: Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ.