На фронті за добу було 237 боєзіткнень – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень, найбільше атак російських військ було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 17 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили сорок штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Удачне та в бік Дорожнього, Василівки, Філії, Нового Шахового, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Нового Донбасу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 29 російських атак було на Гуляйпільському напрямку, 20 – на Лиманському, 15 – на Костянтинівському, 13 – на Слов’янському напрямку, повідомили у Генштабі. Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.