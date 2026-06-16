На Хмельниччині впав Су-24М, екіпаж загинув – Повітряні сили ЗСУ

На Хмельниччині близько 19-ї години 16 червня 2026 року під час виконання завдання сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху... На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає», – вказано в повідомленні.

Фахівці встановлюють причини та обставини катастрофи.

Українські військові застосовують авіацію як поблизу лінії фронту, так і в тилу – для збиття російських ракет і дронів під час повітряних атак.