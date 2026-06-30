«Ганебна історія». Сирський прокоментував дані про можливі катування, побиття і небойові смерті у полку «Скеля»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав «ганебною історією» оприлюднені в ЗМІ дані про можливі катування, побиття і небойові смерті мобілізованих у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

«Це ганебна історія, в тому плані, що вона взагалі існує в Збройних силах у країні, яка воює, де військові не мають гинути в тилу», – сказав Сирський в інтерв’ю ТСН, оприлюдненому 30 червня.

За його словами, щодо зафіксованих аналогічних випадків у цьому полку вже проводили розслідування раніше: взимку, і тоді до роботи були залучені ВСП, військовий омбудсмен і різні комісії, а також були порушені декілька кримінальних справ, «які перебувають у роботі».

«Ми думали, що ці негативні явища усунені, командир полку доповів, що по всіх порушниках вжиті заходи… Тому, коли з’явилися ці матеріали, звичайно, була відправлена комплексна комісія у складі офіцерів різних структур Генерального штабу, Військової служби правопорядку…, і Державне бюро розслідувань також відкрило провадження. Ми працюємо у спільній і плідній взаємодії з ДБР, з омбудсменом і зробимо все, щоб усі ті випадки були викриті і всі порушники були покарані. А по керівному складу будуть ухвалені правові рішення після завершення роботи цих комісій», – сказав Сирський.

Він наголосив, що для уникнення таких випадків у майбутньому, «повинна бути відкритість, наскільки це можливо».

«Тому що такі випадки не можна замовчувати – по них треба одразу реагувати, відповідно до закону, в законний спосіб. З одного боку, не створювати істерію навколо цього полку, тому що полк – він бойовий, він має традиції, які виникли, які створені під час війни, він воює на найбільш складних ділянках фронту, військовослужбовці цього полку неодноразово показували зразки мужності, стійкості, героїзму, відваги при виконанні бойових завдань. І не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців, які кидають тінь і на полк, і взагалі на Сухопутні війська, і на Збройні сили, на штурмові війська», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

З іншого боку, за його словами, має бути «контроль із боку командирів і відповідних органів, звичайно, і контроль повинен бути з боку суспільства, тому що якщо такі випадки стають відомі, то не треба їх замовчувати».

«Ну, а в самих частинах повинна бути, напевно, удосконалена робота з сім’ями військовослужбовців», – додав Сирський.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія. Крім того, журналісти повідомили про систематичні катування і побиття в полку.

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за викладеними у медіа фактами.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов’язків.

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