Командира полку «Скеля» відсторонили на час розслідування порушень прав військових

Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від посади – про це представники полку заявили під час пресконференції 25 червня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Хто буде тимчасово виконувати обов’язки командира, наразі невідомо.

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23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

24 червня Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля».

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».