Створення окремих штурмових військ посилить порушення прав людини – Решетилова про ситуацію в «Скелі»

Військова омбудсманка Ольга Решетилова 24 червня прокоментувала ситуацію в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», де ймовірно тривають порушення прав військовослужбовців.

За її словами, вона вперше дізналася про побиття й знущання над військовими там в травні-червні 2025 року, і кількість таких випадків вказувала на «очевидну системність»:

«Ми забрали з полку 22 військовослужбовця, які дали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Разом з фахівцями з ВСП (військової служби правопорядку –ред) нам вдалося ідентифікувати групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. На жаль, керівництвом ВСП не були вжиті відповідні заходи ні щодо притягнення цієї групи людей до відповідальності, ні щодо запобігання протиправних дій у майбутньому».

Решетилова додала, що за підсумками перевірки ВСП командування Сухопутних військ призначило службове розслідування, яке, своєю чергою, спричинило звернення до правоохоронних органів. Водночас результату цього розслідування наразі немає.

За даними посадовиці, Офіс військового омбудсмана від початку своєї роботи в січні надіслав п’ять повідомлень про злочини в «Скелі» до правоохоронних органів.

Решетилова розповіла, що переконала командира полку не допускати людей, яких її відомство визначило як причетних до системних порушень прав військових, до роботи з особовим складом і домоглася забезпечення військовим зв’язку з рідними. Водночас її офіс не може виконувати роботу правоохоронних органів і ухвалювати управлінські рішення.

Військова омбудсманка вказала на те, що «Скеля» – великий підрозділ, де знущанням над військовими, за її твердженням, займається група людей, але також є багато «достойних бойових солдатів, сержантів і офіцерів, які не мають стосунку до того, що відбувається».

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Водночас вона констатує, що триває проблема мобілізації людей із наркотичними залежностями, яка спостерігається не лише в «Скелі». При цьому розміри підрозділу ускладнюють ефективне управління:

«Розмір «Скелі», як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть при бажанні проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення».

За словами Решетилової, вона обговорювала ситуації з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, який вважає, що ситуацію виправить призначення командувача штурмових підрозділів, який нестиме за них відповідальність. Вона висловила переконання, що це лише ускладнить проблему.





«Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З моєї точки зору оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі. У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане», – підсумувала посадовиця.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство. Також полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій висловив співчуття родинам загиблих, але також звернув увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».







