«Просто неможливо»: у Офісі військового омбудсмана прокоментували наказ Сирського про ротації

Згідно з розглядом тих скарг, які отримує Офіс військового омбудсмана, виконати наказ Олександра Сирського про обов’язкову ротацію на передовій неможливо, каже перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода.

Згідно з наказом, час перебування на позиціях має бути не більший, ніж 60 діб. Проте на практиці цей наказ не виконується, каже посадовець.

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«Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо, в більшості випадків 60 діб, з тих скарг, які ми отримуємо – це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків», – пояснив Циганков.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.