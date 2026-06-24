ДБР розпочало розслідування після публікації про ймовірні катування та смерті мобілізованих у «Скелі»

Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у медіа щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля».



Напередодні видання «Бабель» оприлюднило матеріал про ймовірні катування та смерті мобілізованих в полку «Скеля». У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.



Слідчі ДБР задля перевірки цієї інформації внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.



У бюро повідомляють, що зараз проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з’ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.



ДБР за результатами розслідування обіцяє надати належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

425 окремий штурмовий полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій вказав, що

ознайомився із матеріалом «Бабеля» і висловлює співчуття родинам військовослужбовців, хто загинув. У полку звертають увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».