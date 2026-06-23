У «Скелі» розповіли, чи розслідуються випадки 26 смертей військових у полку

425 окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на публікацію видання «Бабель», у якій йдеться про ймовірні системні порушення прав мобілізованих та підраховано, що за останні пів року у навчальних центрах полку відбулось 26 смертельних випадків. Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП «Скеля» Андрій Сурай в ефірі Радіо Свобода розповів, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.



«Щодо цих 26 смертей: по двох з них йде слідство. Ми повністю з ним співпрацюємо. По одному є підозрюваний, якого ми передали і він перебуває під вартою. По іншому – це той, що впав з дерева…Ми зацікавлені в тому, щоб слідство пройшло…Але якщо людина в 53 роки померла від алкогольної кардіомеопатії, без ознак насилля, то про що слідство?», – сказав він в ефірі програми «Свобода.Live».

Також Андрій Сурай прояснив позицію «Скелі» щодо обставин втечі Олександра Семенова, історію якого навели журналісти «Бабеля» у публікації. Там стверджується, що чоловік втік з полку через знущання над ним та прийшов за медичною допомогою в одну з лікарень Кропивницького, де розповів лікарям про побиття. Через кілька днів після запису розмови Олександр помер у лікарні через пневмонію.



За словами представника полку «Скеля», Олександр Семенов пішов у СЗЧ «під час переміщення», щодо самовільного залишення частини Олександром вже відбулось розслідування, але не щодо заяв, які він зробив у лікарні. Адже той помер за кілька днів тож не було можливості його допитати.



Також Андрій Сурай ставить під сумнів заяви бійця про те, що той був свідком дев’яти самогубств за чотири дні:



«Він казав про те, що при ньому було дев'ять самогубств. Єдине прізвище, яке він назвав, це дійсно було самогубство. І це самогубство зареєстровано. Була викликана поліція. Поліція дослідила місце і встановила, що так, дійсно людина вкоротила собі життя, на жаль. Але ніяких інших восьми в нас немає».



Сурай додав, що дійсно у полку відбувались інші самогубства, проте на різних локаціях та «з різними людьми, яких він (Олександр Семенов - ред.) ніколи в житті не бачив».



23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

425 окремий штурмовий полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій вказав, що

ознайомився із матеріалом «Бабеля» і висловлює співчуття родинам військовослужбовців, хто загинув. У полку звертають увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».



