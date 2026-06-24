Лубінець заявив про перевірку у штурмовому полку «Скеля»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перевірку інформації про можливі порушення прав військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку «Скеля».

Йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи й доведення до самогубств чинних військових.

«Я не залишаю це без уваги. Моя позиція – чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції. Тому я терміново звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування», – написав він у телеграмі.

Лубінець повідомив, що також окремо провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Омбудсмен повідомив, що вже завтра його моніторингова група вирушає на місце для проведення перевірки. Лубінець також повідомив, що отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі як незалежної моніторингової групи.

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість з померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

425 окремий штурмовий полк «Скеля» оприлюднив заяву, у якій вказав, що

ознайомився із матеріалом «Бабеля» і висловлює співчуття родинам військовослужбовців, хто загинув. У полку звертають увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».



