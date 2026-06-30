Чому влада не помічає «Скелю»? Нові свідчення родичів померлих бійців

Про полк «Скеля» заговорили у парламенті, та поки без рішень. Щоб викликати головкома до Верховної Ради у депутатів не вистачило голосів. Сам Олександр Сирський у дискусію навколо 425-го полку не вступає, скандал не коментує.

Тим часом родичі військовослужбовців, які були мобілізовані до «Скелі» та зникли там безвісти, розповіли Радіо Свобода про їхній досвід комунікації з полком. Кажуть про відсутність зв’язку із родичами під час служби там, побиття та знущання над їхніми рідними, кидання на «яму».

Що кажуть про ситуацію зі «Скелею» депутати?

Чи знає про знущання над військовими головком?

Чому до штурмових полків мобілізують чоловіків на замісній підтримувальній терапії?

Яку репутацію полк має серед інших військових Сил оборони України?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

23 червня видання «Бабель» опублікувало матеріал, у якому, серед іншого, йдеться, що за останні пів року в навчальних центрах «Скелі» було 26 смертельних випадків. Більшість із померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, а офіційна причина смерті здебільшого – пневмонія.

Представник «Скелі» в ефірі Радіо Свобода прокоментував оприлюднені журналістами відомості і, серед іншого, повідомив, що наразі щодо двох випадків з 26 триває слідство.

У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» не погоджуються з усіма твердженнями, викладеними в матеріалі «Бабель» щодо смертей військовослужбовців у підрозділі – про це представники полку сказали на онлайн-пресконференції 25 червня.

«Ми не сприймаємо твердження, що потрапити в полк «Скеля» – це йти на смерть. Ще тисячі військовослужбовців продовжують зараз виконувати бойові завдання. Не з усіма твердженнями в статті «Бабель» ми погоджуємося. Ми переконані, що все, про що йдеться в матеріалі, має пройти перевірку . У нас зараз працюють перевірки і ДБР, і інші комісії. Сьогодні вже відомо, що депутати хочуть завітати», – заявив офіцер комунікацій Олексій Братущак.

Він також навів слова військової омбудсманки Ольги Решетилової, яка, коментуючи ситуацію в «Скелі», зазначила, що, окрім ймовірно причетних до знущань над військовими, там служить багато людей, які не мають до цих порушень стосунку.

Водночас у полку підтверджують, що вказані в статті військовослужбовці проходили службу у підрозділі і самовільно залишили частину. Начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай заявив, що полк підтверджує 25 смертей із зазначених 26-ти, з них 24 мали місце в підрозділі:

«Одну людину ми не змогли ідентифікувати, вона не проходила у нас службу. Також ще одна людина була відкомандирована до навчального центру не нашого, там вона захворіла й померла. Тобто, ми можемо підтвердити 24 смерті в підрозділі . Якісь покази інші ми маємо перевірити. А так як у нас працюють комісії і відкриті кримінальні провадження, то вони всі мають встановити і всі, хто винен, має понести покарання».

Сурай також заявив, що не всі факти наведені в статті відповідають дійсності: « Там вказані і люди, яких у нас не було . Щодо самовбивства – самовбивство було . Він скаржився, що він погано себе почуває без наркотиків. Щодо самовбивств, які описані військовим у статті «Бабель», що пішов у СЗЧ, то вони не підтверджені. Ніяких 9 вбивств за ті тижні, що він служив, не було».

На пресконференції також відповіли на запитання щодо епізоду прив’язування військовослужбовців до квадроциклу, згаданого в статті «Бабеля». Братущак зазначив, що ця заява буде предметом кримінального розслідування.

«Ми про цей факт остаточно будемо говорити після розслідування. Але якщо говорити по відео, то складається враження, що після квадроциклу у людини будуть набагато більші пошкодження», – сказав офіцер комунікацій.

Під час пресконференції представники полку «Скеля» заявили, що полк співпрацює з правоохоронцями і всі винні у вказаних смертях мають винести справедливе покарання.

Андрій Сурай прокоментував питання по конкретних випадках, які зазначаються в статті «Бабель».

«Семенов скоїв СЗЧ. На третю добу він потрапив до лікарні. Він прийшов до свого лікаря за метадоном. Показав свої рани, яким на вигляд кілька годин, а не три доби. Якщо щось із його слів підтвердиться, люди будуть покарані», – сказав він.

Щодо загиблого Віталія Карата в полку раніше вже заявляли, що він впав із дерева, був госпіталізований із пневмонією, також рентген виявив зламане ребро. Сурай зазначив, що дані про інші ушкодження, яких зазнав чоловік, має з’ясовувати поліція.

Щодо Дмитра Коваля, який, за даними «Бабеля», помер від неуточненої кардіоміопатії, представник полку заявив, що він «зі своїх переконань» відмовився їсти:

«Він не виконував ніяких наказів, не займався з хлопцями, не їв, не ходив до «столової». Його возили до психіатричної лікарні, щоб зрозуміти, чи це не є хворобою. Лікар сказав, що він здоровий, і виписали назад. Медики робили йому крапельниці для підтримки, але, на жаль, організм не витримав. Травми – під час реанімаційних дій, зламані ребра були під час реанімаційних дій. І слідство встановило, що так, бувають такі пошкодження. Слідство не встановило ніяких зв’язків між його смертю і насильницькими діями».

Командира полку Юрія Гаркавого на час перевірок відсторонили від виконання обов'язків.