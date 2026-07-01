У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Центру космічного зв’язку сил РФ у Московській області

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження Центру космічного зв’язку збройних сил Росії в Московській області РФ 26 червня.

«У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв’язку (ЦКС) збройних сил Російської Федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області», – йдеться в повідомленні Генштабу, оприлюдненому 1 липня.

У командуванні ЗСУ зазначили, що це «найбільш модернізований і потужний вузол зв’язку збройних сил держави-агресора» у центральному регіоні РФ.

За повідомленням, Сили оборони України уразили основну технічну будівлю, великі антени і вежу з параболічними антенами, частину з яких знищено. Перевірити ці дані з незалежних джерел редакція поки що не може.

Влада Росії ситуацію не коментувала.

30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові повторно уразили Центр космічного зв’язку «Дубна» у Московському регіоні (попередній удар тут був 22 червня). Він зауважив, що це обʼєкт супутникового зв’язку, який використовується, зокрема, для розвідки й координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні.

За даними Зеленського, Сили оборони України вже уражали чотири таких російських центри – не тільки у Московському, але й у Володимирському регіоні РФ.

Вночі проти 26 червня російські регіони зазнали чергової масованої атаки дронів, зокрема мер столиці Росії Москви заявляв про десятки БпЛА, які летіли на місто. За його словами, ці дрони збили, а «фахівці екстрених служб працювали на місці падіння уламків». Про якісь пошкодження в Москві чи області тоді не повідомляли.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».