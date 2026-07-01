Удари по Москві й Криму: що буде після паливної кризи? Єльченко про больові точки Путіна

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях. Ситуація загострюється на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ призупинили роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько чверті виробництва бензину.

Напередодні у Кремлі заявили, що Росія веде розмови з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.

Які процеси відбуваються у Росії?

До чого вони можуть призвести?

Чи можуть розпочатися російські бунти?

До чого готується окупований Крим?

І хто першим залишає півострів?

Розмова у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода із дипломатом Володимиром Єльченком.

Володимир Єльченко, посол України в Росії у 2010-2015 роках вважає, що захоплення Росією Донбасу, як головна ціль так званого «СВО» Так Росія називає свою війну проти України є «єдиним засобом збереження влади» російським керманичем Володимиром Путіним.

«Тобто для Путіна продовження війни з досягненням хоч якихось, як він колись казав, «цілей СВО» – це єдиний засіб збереження своєї влади, а можливо, і фізичного існування. Тому що все це може закінчитися для нього дуже погано. Він просто до Гаазького трибуналу не доживе. Його кончать свої, як то кажуть, ще раніше», – сказав Єльченко в ефірі Радіо Свобода.

Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що виведення українських сил із територій Донецької та Луганської областей – ключова умова мирної угоди зі сторони Росії.

Водночас наприкінці червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже 15 разів переносила встановлені для своєї армії дедлайни із захоплення Донбасу.