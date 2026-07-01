Росія купує бензин в Індії, щоб подолати дефіцит – Reuters

Росія розпочала імпорт бензину морським шляхом з Індії, повідомили агентству Reuters джерела в галузі.



Міністерство енергетики Росії та міністерство нафти Індії не відповіли на запити про коментарі.



Джерело в галузі повідомило, що щонайменше 60 000 метричних тонн бензину було відправлено з Індії до Росії. Інше джерело повідомило, що було відправлено два танкери по 30 000-40 000 тонн кожен.



Незрозуміло, який індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії.



Третє джерело повідомило, що загалом Росія планує імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн щомісяця, зокрема із сусідньої Білорусі, яка вже експортує паливо до Росії.



Споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 000 тонн на день влітку, коли «попит на паливо високий».



За розрахунками Reuters та джерелами, Білорусь майже втричі збільшила залізничні поставки бензину до Росії до понад 70 000 тонн у першій половині червня порівняно з першою половиною травня.



Минулого тижня російський парламент схвалив поправки до податкового кодексу, спрямовані на вирішення проблеми дефіциту палива, спричиненого атаками українських безпілотників, а також запропонував субсидії на імпорт палива, прив'язані до вартості та цін на доставку в Індію.



Імпорт сирої нафти з Росії до Індії зріс до рекордно високого рівня в червні, свідчать дані відстеження суден від LSEG та Kpler, оскільки нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом'якшити вплив закриття Ормузької протоки. Дані Kpler свідчать, що російська нафта становила понад половину загального імпорту Індії в червні, порівняно з 36,5% у травні.



Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, отримувала близько 2,70 мільйона барелів нафти на день з Росії в червні, свідчать попередні дані Kpler та

LSEG.



Напередодні у Кремлі заявили, що Росія веде контакти з іншими країнами щодо можливого імпорту нафтопродуктів.



Президент Росії Володимир Путін днями визнав дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що Росія займається цим питанням.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.