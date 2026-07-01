ISW: росіяни все частіше шукають інформацію про завершення війни проти України

Інтерес жителів Росії до теми завершення війни проти України «помітно зростає». Лише за останній тиждень червня в російському сегменті інтернету зафіксували «рекордну кількість» пошукових запитів із питанням, коли закінчиться війна, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані російського видання Meduza.

За інформацією аналітиків, із 22 по 28 червня користувачі російської пошукової системи Yandex понад 137 тисяч разів шукали відповідь на запитання про терміни завершення війни. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Найбільше таких запитів зафіксували в Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Саме ці регіони останнім часом дедалі частіше опиняються під ударами українських далекобійних безпілотників, попри спроби Кремля посилити їхню протиповітряну оборону.

В ISW зазначають, що кількість пошукових запитів про закінчення війни зростає вже другий тиждень поспіль. Попередній пік був на початку червня після українських ударів по Санкт-Петербургу під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Аналітики також звертають увагу на зниження рейтингу довіри до російського президента Володимира Путіна. За даними пов’язаного з Кремлем Фонду громадської думки (ФОМ), рівень його схвалення за кілька днів після масштабної атаки українських дронів на Московську область знизився з 74% до 69%. При цьому щотижневі опитування демонструють поступове падіння цього показника ще з лютого 2026 року.

В ISW наголошують, що «Кремль традиційно намагається мінімізувати вплив війни на життя мешканців Москви та Санкт-Петербурга. Водночас останні тенденції свідчать, що російській владі дедалі важче ізолювати населення великих міст від наслідків війни, через що в суспільстві посилюється втома від затяжного конфлікту».

В одному зі своїх звітів американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що ресурси Росії для ведення війни – не безмежні, як намагається стверджувати російський лідер Володимир Путін, і, за їхніми словами, він стикається з необхідністю ухвалити рішення щодо поповнення російських сил для ведення війни, уникаючи при цьому загальної мобілізації.

«Захід і Україна можуть використати те, як економічні, демографічні питання й проблеми з поповненням особового складу Росії з часом посилюються, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання вдома швидше, ніж йому хотілося б. США можуть використати такий підхід, щоб створити важелі впливу проти Росії й змусити Путіна сісти за стіл переговорів і запропонувати поступки для припинення війни в Україні», – заявили аналітики, додавши, що Кремль досі не запропонував ніяких поступок щодо війни в Україні й публічно не сигналізував про згоду з жодним із запропонованих мирних планів.



