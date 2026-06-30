Светр у крові, форма полоненого і дитяча пляшечка: чехам привезли «додаткову аргументацію» з російсько-української війни

ПРАГА – На столах у коридорі парламенту Чехії в Празі розкладені речі: дитячі іграшки, прострелений шолом українського військового, шматок ліпнини з Драматичного театру імені Шевченка в Чернігові, пляшка води з написом «Тримайтесь». Поряд – фото військових, а біля них – одяг: закривавлений светр жінки, яку поранив російський снаряд, халат лікаря «Охматдиту», який був на ньому в день обстрілу та куртка звільненого з російського полону українського військового.
Усе це привезли до Чехії в рамках виставки «Війна. Зроблено в Росії».
«Тут є речі реальних людей, медиків, куртка військового – це нагадування, що війна йде не лише поміж військових, Росія бомбардує і нищить цивільних. Це нагадування для Європи, для тих, хто далеко від війни, і для тих, хто допомагає Україні, чому ця допомога потрібна.
Для мене найбільш емоційним експонатом є пляшка з водою, на якій написано: «Тримайтесь». А увагу іноземців часто привертає обгоріла книга, адже у неї досі зберігся запах горілого, який не знайомий європейцям», – розповів в коментарі Радіо Свобода директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокоп’юк.
Ця громадська організація влаштувала виставку в Празі спільно з українськими партнерами – Фундацією Пилипа Орлика та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.
Виставку провели під час конференції «Актуальні безпекові загрози VI», де її в Празі могли відвідати чеські політики і журналісти.
Після На світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна адміністрація натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблю Каховської ГЕС. Численні експерти заявляли, що руйнування греблі відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролювали війська РФ. Служба безпеки України 1 жовтня 2025 року повідомила про заочне висунення підозри російському генералу Володимиру Омельяновичу, начальнику штабу угруповання «Днепр» армії Росії, заявивши, що саме він командував підривом греблі Каховської гідроелектростанції. 6 червня 2023 року на острові Чайка поблизу окупованих Олешок Катерина Крупич та її діти (12 та 4 років) опинилися на даху будинку без їжі та води. Українські солдати виявили їх за допомогою дрона та почали скидати пляшки з водою з написами: «Без паніки», «Тримайтеся», «Евакуація наближається». Евакуація тривала майже 10 годин. Одну з пляшок передали до музею як символ надії.
Спалена книга «Ключі до миру та війни. Книга 1: Імперське божевілля Московії» авторства Дмитра Чобота. 17 червня 2025 року російський удар знищив офіс та склад видавництва «Український пріоритет» у Києві. Про це повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний. Десятки тисяч книг та понад 130 назв, включаючи історичну літературу, були спалені.
«Ми бачимо, що новини з України не завжди потрапляють до європейських видань. Хоча це – головні новини через те, що це стосується сотень життів. Ми не можемо бути скромними в цьому плані, бо наше життя сьогодні – це життя Європи.
І як ми сьогодні живемо, європейці повинні знати, щоб розуміти, що ми всі разом у тому маленькому човні, який називається Європою. Якщо ми його не захистимо разом, то будемо мати ось таке не лише в Україні, а в усій Європі», – розповів в коментарі Радіо Свобода головний консультант Фундації Пилипа Орлика, надзвичайний і повноважний посол України Ігор Харченко.
Відвідав подію і посол України в Чехії Василь Зварич. Він також наголосив на тому, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Європи.
«Експонати, представлені на виставці, будуть додатковою аргументацією для чеського суспільства, чому ми сьогодні всі маємо об’єднатися, щоб покласти край російському неоімперіалізму», – сказав Зварич.
Експонати для виставки надав Національний музей історії України у Другій світовій війні.
Після одноденної експозиції в парламенті Чехії 30 червня виставка продовжилася в місті Маріанські Лазні.
- Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
- Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
- Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:
оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення..
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