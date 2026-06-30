Светр у крові, форма полоненого і дитяча пляшечка: чехам привезли «додаткову аргументацію» з російсько-української війни

ПРАГА – На столах у коридорі парламенту Чехії в Празі розкладені речі: дитячі іграшки, прострелений шолом українського військового, шматок ліпнини з Драматичного театру імені Шевченка в Чернігові, пляшка води з написом «Тримайтесь». Поряд – фото військових, а біля них – одяг: закривавлений светр жінки, яку поранив російський снаряд, халат лікаря «Охматдиту», який був на ньому в день обстрілу та куртка звільненого з російського полону українського військового.

Усе це привезли до Чехії в рамках виставки «Війна. Зроблено в Росії».

«Тут є речі реальних людей, медиків, куртка військового – це нагадування, що війна йде не лише поміж військових, Росія бомбардує і нищить цивільних. Це нагадування для Європи, для тих, хто далеко від війни, і для тих, хто допомагає Україні, чому ця допомога потрібна.

Для мене найбільш емоційним експонатом є пляшка з водою, на якій написано: «Тримайтесь». А увагу іноземців часто привертає обгоріла книга, адже у неї досі зберігся запах горілого, який не знайомий європейцям», – розповів в коментарі Радіо Свобода директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокоп’юк.

Ця громадська організація влаштувала виставку в Празі спільно з українськими партнерами – Фундацією Пилипа Орлика та Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

Виставку провели під час конференції «Актуальні безпекові загрози VI», де її в Празі могли відвідати чеські політики і журналісти.

Після руйнування Каховської ГЕС На світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС . Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна адміністрація натомість стверджувала , що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблю Каховської ГЕС. Численні експерти заявляли, що руйнування греблі відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС , яку контролювали війська РФ. Служба безпеки України 1 жовтня 2025 року повідомила про заочне висунення підозри російському генералу Володимиру Омельяновичу, начальнику штабу угруповання «Днепр» армії Росії, заявивши, що саме він командував підривом греблі Каховської гідроелектростанції. 6 червня 2023 року на острові Чайка поблизу окупованих Олешок Катерина Крупич та її діти (12 та 4 років) опинилися на даху будинку без їжі та води. Українські солдати виявили їх за допомогою дрона та почали скидати пляшки з водою з написами: «Без паніки», «Тримайтеся», «Евакуація наближається». Евакуація тривала майже 10 годин. Одну з пляшок передали до музею як символ надії.

Спалена книга «Ключі до миру та війни. Книга 1: Імперське божевілля Московії» авторства Дмитра Чобота. 17 червня 2025 року російський удар знищив офіс та склад видавництва «Український пріоритет» у Києві. Про це повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний. Десятки тисяч книг та понад 130 назв, включаючи історичну літературу, були спалені.

«Ми бачимо, що новини з України не завжди потрапляють до європейських видань. Хоча це – головні новини через те, що це стосується сотень життів. Ми не можемо бути скромними в цьому плані, бо наше життя сьогодні – це життя Європи.

І як ми сьогодні живемо, європейці повинні знати, щоб розуміти, що ми всі разом у тому маленькому човні, який називається Європою. Якщо ми його не захистимо разом, то будемо мати ось таке не лише в Україні, а в усій Європі », – розповів в коментарі Радіо Свобода головний консультант Фундації Пилипа Орлика, надзвичайний і повноважний посол України Ігор Харченко.

Відвідав подію і посол України в Чехії Василь Зварич. Він також наголосив на тому, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Європи.

« Експонати, представлені на виставці, будуть додатковою аргументацією для чеського суспільства, чому ми сьогодні всі маємо об’єднатися, щоб покласти край російському неоімперіалізму », – сказав Зварич.

Експонати для виставки надав Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Після одноденної експозиції в парламенті Чехії 30 червня виставка продовжилася в місті Маріанські Лазні.