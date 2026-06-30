РФ у червні рекордно збільшила експорт нафти морем, але доходи від цього впали – Bloomberg

У червні морський експорт російської сирої нафти сягнув рекордних із початку повномасштабної війни з Україною показників, повідомляє агентство Bloomberg.

За чотири тижні, з 1 до 28 червня, Росія експортувала морем 4,13 мільйона барелів на добу. Крім того, що це рекорд із 2022 року, цей показник ще й на 780 тисяч барелів більший, ніж у першому кварталі року.

Високі обсяги російського експорту допомагають підтримувати світову пропозицію нафти, поки постачання з Перської затоки триває з перебоями. Також зростання поставок відбувається на тлі атак українських дронів по нафтових підприємствах у регіонах РФ. Агентство припускає, що через ці удари Росія переспрямовує на експорт частину нафти, яку не може переробити всередині країни.

Вартість російського експорту не зростає за збільшенням обсягів поставок. Ціни на основну експортну марку російської нафти Urals різко знизилися порівняно зі світовими еталонними сортами на тлі надій на те, що тимчасове перемир’я між США та Іраном стане постійним.

Зростання постачань призвело до рекордного скупчення нафти в морі – 133 мільйони барелів, що на 34% більше, ніж у середині квітня. Танкери з нафтою починають накопичуватися біля узбережжя Єгипту та Сінгапуру. Це, вважає Bloomberg, може свідчити про те, що Москві стає дедалі складніше знаходити покупців для своєї сировини.

Крім того, різке зростання постачання не компенсувало падіння цін на нафту. У результаті валютний виторг Росії від експорту знизився до мінімуму з березня – до 1,9 мільярда доларів на тиждень.