Лише Китай купує іранську нафту після зняття санкцій – Бессент

Попри скасування санкцій проти іранської нафти з боку США, жодна країна, окрім Китаю, не купує іранську нафту, заявив 30 червня міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Іранці досі не змогли продати свою нафту, бо люди хвилюються: «Чи повернуться санкції? Чи може міністерство фінансів переслідувати нас?» Тож вони все ще продають Китаю зі знижкою», – сказав Бессент Fox News.

За словами міністра, це причина, з якої Іран має вітати переговори зі Сполученими Штатами.

Міністерство фінансів США видало ліцензію на продаж іранської нафти після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Іраном та США 17 червня. Ця генеральна ліцензія на продаж сирої нафти та нафтопродуктів урядом Ірану дійсна протягом 60 днів.



