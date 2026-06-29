Іран заявляє про відсутність планів щодо переговорів зі США, попри заяви Трампа

Іран заявив, що найближчими днями не заплановано ніяких переговорів зі Сполученими Штатами, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран «запросив зустріч», і що переговори відбудуться 30 червня у Катарі.

Речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакаї заявив, що технічна група Ірану відвідає столицю Катару, Доху, цього тижня, але це не має жодного стосунку до візиту американських чиновників до цієї арабської країни.

«У найближчі дні ми не вестимемо переговорів з американською стороною на жодному рівні, і той факт, що американські представники подорожують до Катару, не має нічого спільного з поїздкою іранської делегації», – заявив Бакаї.

Його коментарі пролунали після того, як Сполучені Штати й Іран обмінялися ударами протягом вихідних, що призвело до ескалації напруженості.

Раніше сьогодні Трамп написав у Truth Social: «Іран запросив зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі!»

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер візьмуть участь у переговорах з Іраном у Досі.

«Спеціальний посланець Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня вирушать до Дохи для зустрічей на високому рівні, де ми продовжуємо обговорювати меморандум про взаєморозуміння. На полях цих переговорів на високому рівні відбудуться технічні переговори», – сказала вона в інтерв’ю Fox News 29 червня.

Бакаї сказав, що іранська технічна група вирушає до Дохи, щоб обговорити вивільнення близько шести мільярдів доларів заморожених іранських активів, що зберігаються в Катарі.

Вивільнення коштів є частиною меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Тегераном і Вашингтоном 17 червня, спрямованого на припинення багатомісячної війни.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Карібабаді заявив раніше 29 червня, що зустріч технічної робочої групи цього тижня не запланована.

«Хоча консультації з Катаром, зокрема щодо подальших дій щодо виконання зобов’язань іншої сторони, тривають у звичайному режимі, новини деяких ЗМІ про те, що технічні переговори робочих груп проводяться в Досі, не можуть бути підтверджені», – сказав Карібабаді іранському інформаційному агентству Tasnim.

Він додав, що перший раунд технічних переговорів відбудеться в рамках призначених робочих груп, як тільки будуть створені умови і буде досягнуто домовленості щодо дати й місця проведення, і що консультації з цього питання тривають через країни-посередники.

Ці зауваження прозвучали після того, як іранські представники, вказуючи на атаки США на країну і, як вони заявили, порушення нещодавно узгодженого Меморандуму про взаєморозуміння, відмовилися зустрітися з американськими переговірниками, як планувалося, 28 червня.

«Одна з причин – перевірка, чи маємо ми доступ до розморожених коштів. Якщо доступу немає, то ця умова не виконана», – сказав Мехді Фазаелі з офісу верховного лідера Ірану.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 29 червня оголосив, що іранські активи, які зараз зберігаються в Катарі, будуть повернуті до Тегерана, але офіційні особи США стверджують, що на сьогоднішній день ніякі заморожені іранські активи не були повернуті.

Іран обстріляв комерційні судна в Ормузькій протоці минулими вихідними, що спонукало американські війська завдати ударів по іранських прибережних радарах і військових об’єктах, намагаючись захистити судноплавство.

28 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран відновив повний контроль над судноплавством в Ормузькій протоці на наступні 30 днів, застерігши від будь-яких спроб обійти схвалені Іраном маршрути.

Раніше того ж дня Іран запустив ракети і безпілотники, спрямовані на військові об’єкти США в Кувейті й Бахрейні, невдовзі після того, як Трамп попередив, що Вашингтон може активізувати свою військову кампанію, якщо Тегеран не дотримуватиметься угоди про припинення вогню.

Трамп і Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння із 14 пунктів, який дає сторонам 60 днів для переговорів щодо остаточної угоди, спрямованої на припинення війни.

Катар разом із Пакистаном виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном у поточному раунді переговорів.