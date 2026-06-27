Танкер зазнав удару в Ормузькій протоці

Танкер в Ормузькій протоці зазнав атаки «неідентифікованим снарядом», повідомила 27 червня британська агенція з моніторингу безпеки судноплавства United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) після першої перестрілки між Сполученими Штатами та Іраном з моменту підписання ними рамкової угоди про припинення війни на Близькому Сході.



UKMTO заявила, що танкер отримав пошкодження містка, але повідомляється, що «весь екіпаж у безпеці».

Також зазначається, що «наразі немає повідомлень про шкоду для навколишнього середовища».

Напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаці суден, що перетинали Ормузьку протоку.

26 червня Міністерство закордонних справ Ірану попередило, що безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути забезпечений без координації з Тегераном.

Свобода судноплавства через протоку стала одним із центральних питань у зусиллях щодо забезпечення угоди між Сполученими Штатами та Іраном після того, як Тегеран фактично закрив водний шлях після американо-ізраїльських авіаударів на початку цього року.



