Трамп звинуватив Іран в атаці суден в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран випустив щонайменше чотири безпілотники по суднах, що перетинали Ормузьку протоку.



«Один із безпілотників врізався у верхню палубу великого та дуже дорогого вантажного судна. Було завдано пошкоджень, але судно змогло продовжити свій шлях. Ми збили ще три безпілотники», – написав він у соцмережі Truth Social.



Трамп цей інцидент назвав «безглуздим порушенням» угоди про припинення вогню.

Іранська сторона наразі це не коментувала.

Раніше того ж дня тайванський судноплавний оператор Evergreen Marine заявив, що один з його контейнеровозів зіткнувся з «невідомим об’єктом» під час транзиту стратегічним водним шляхом 25 червня, але екіпаж, судно та вантаж «не постраждали».

Незрозуміло, чи стосувалися коментарі Трампа цього інциденту.

26 червня Міністерство закордонних справ Ірану попередило, що безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути забезпечений без координації з Тегераном.

Свобода судноплавства через протоку стала одним із центральних питань у зусиллях щодо забезпечення угоди між Сполученими Штатами та Іраном після того, як Тегеран фактично закрив водний шлях після американо-ізраїльських авіаударів на початку цього року.



