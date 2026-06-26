Іран попереджає, що прохід через Ормузьку протоку вимагає узгодження з Тегераном

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді попередив, що безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути забезпечений без координації з Тегераном, оскільки напруженість щодо контролю над одним з найважливіших судноплавних шляхів світу зберігається.

«Безпечний прохід через Ормузьку протоку не може бути гарантований за неоднозначних домовленостей, паралельних маршрутів або прийняття рішень поза межами врахування Ірану як прибережної держави», – написав Гарібабаді у соцмережі X 26 червня.

Він додав, що «будь-які надійні рамки повинні базуватися на координації з Іраном та положеннях статті 5 меморандуму про взаєморозуміння», попереджаючи, що в іншому випадку «визначений паралельний маршрут буде призупинено».

Стаття 5 рамкової угоди від 17 червня між Тегераном та Вашингтоном закликає Іран та Оман обговорити майбутнє управління та морські послуги в Ормузькій протоці у консультації з іншими прибережними державами Перської затоки.

Тегеран стверджує, що це вимагає координації з Іраном, перш ніж будуть запроваджені альтернативні домовленості про судноплавство.

Коментарі Гарібабаді прозвучали після того, як 24 червня Оман оголосив про тимчасовий маршрут судноплавства через протоку у координації з Міжнародною морською організацією (ІМО), морським агентством ООН.

25 червня Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що безпечний прохід буде можливий лише маршрутами, схваленими Тегераном.



