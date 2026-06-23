Трафік суден через Ормузьку протоку досяг найвищого рівня з кінця лютого

Трафік товарних суден через Ормузьку протоку досяг найвищого рівня з початку війни на Близькому Сході: 22 червня щонайменше 36 суден пройшли водним шляхом, повідомляє морська компанія Kpler.

Ця цифра становить майже третину звичайного мирного часу трафіку через стратегічну протоку, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти та газу. Очікується, що загальний обсяг ще більше зросте, оскільки будуть виявлені додаткові рухи суден.

Трафік, включаючи нафтові танкери, газовози та судна для перевезення сухих вантажів, що перевозять такі товари, як добрива, збільшився з моменту підписання Вашингтоном і Тегераном минулого тижня меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на припинення конфлікту.

До угоди від 14 червня менше 10 товарних суден на день проходило через протоку після того, як Іран закрив її 1 березня після ударів США та Ізраїлю. З 15 червня середня кількість щоденних перетинів зросла до 21.

На тлі триваючих переговорів головний переговірник Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив: «Ормузька протока ніколи не повернеться до довоєнного стану і буде управлятися Ісламською Республікою Іран відповідно до міжнародного права».

Чи буде Іран зрештою управляти життєво важливим водним шляхом, залишається одним із ключових питань на переговорах, запланованих на наступні два місяці.

20 червня Іран заявив, що знову закрив протоку у відповідь на напади Ізраїлю на Ліван, тоді як Сполучені Штати 22 червня оголосили про тимчасове послаблення санкцій, щоб дозволити Ірану виробляти, продавати та постачати сиру нафту та пов’язані з нею продукти до 21 серпня.