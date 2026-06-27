Іран атакував Бахрейн дронами після ударів США

Іран у суботу, 27 червня, здійснив атаку безпілотниками по території Бахрейну, а також окремо було завдано удару по судну в районі Ормузької протоки. Ймовірно, ці дії стали відповіддю Тегерана на нічні авіаудари США.

США завдали ударів по Ірану після того, як іранські безпілотники атакували судно, яке намагалося вийти з Ормузької протоки 25 червня. Це стало черговим епізодом напруження, що «поставив під загрозу нестійке перемир’я».

Крім того, багатонаціональна морська структура під керівництвом ВМС США заявила, що «розширить маршрут поблизу Оману в районі протоки, щоб забезпечити рух суден в обох напрямках». Це рішення може стати новою точкою протистояння з Тегераном.

Як відреагували у МЗС Бахрейну

Влада Бахрейну заявила, що країна стала ціллю атаки з боку Ірану, і назвала удар «загрозою для безпеки населення країни».

У Міністерстві закордонних справ Бахрейну повідомили, що «кілька іранських безпілотників» атакували територію королівства. Там назвали дії Тегерана «відкритою загрозою безпеці громадян і мешканців».

Атака на Бахрейн, імовірно, не була випадковою. Країна є одним із найактивніших критиків Ірану в регіоні та є місцем базування 5-го флоту ВМС США. Напередодні Бахрейн приймав держсекретаря США Марко Рубіо під час зустрічі глав МЗС країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, де закликали припинити атаки Ірану та забезпечити повне відкриття Ормузької протоки.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав ударів по кількох об’єктах «терористичної армії США» в регіоні.

Підписання угоди щодо припинення вогню

Раніше, 26 червня, представники Ізраїлю та Лівану підписали у Вашингтоні рамкову угоду про припинення вогню та шляхи до досягнення миру. Угоди досягнуто за посередництва Сполучених Штатів після кількох днів переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо на церемонії підписання зазначив, що угода має створити основу для «міцного миру та безпеки» в регіоні. Документ підписали посли Лівану та Ізраїлю в США Нада Хамаде та Єхієль Лейтер. Офіційно її деталі не уточнюються.

За даними медіа, зокрема, американського Axios та ізраїльського The Times of Israel, угода передбачає часткове виведення ізраїльських військ з так званої буферної зони на півдні Лівану. Вона утворилася в ході боїв навесні цього року, які ізраїльські військові вели проти ліванського шиїтського угруповання «Хезболла» визнаного в США та Ізраїлі терористичним.

Повідомляється, що Ізраїль залишить дві ділянки буферної зони, які, як передбачається, займуть ліванські військові. При цьому в більшій частині буферної зони залишаться ізраїльські військові, принаймні, на найближчий час.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові збережуть «зону безпеки» на півдні Лівану доти, доки загрозу з боку «Хезболли» не буде усунено, тобто угруповання не буде роззброєно.

Переговори між представниками Лівану та Ізраїлю велися з квітня за посередництва США, раніше сторони кілька разів домовлялися про припинення вогню.

Водночас представник угруповання «Хезболла» заявив телеканалу «Аль-Маядін», що воно не визнає угоди і не буде її дотримуватися, передає агентство Reuters. Організація діє автономно від ліванської влади, вважаючи себе частиною так званої «осі опору», що координується Іраном.

Іран на мирних переговорах зі США наполягав на припиненні вогню в Лівані і, крім іншого, на виведенні ізраїльських військ із країни, заявляючи про це як умову угоди. Іран, втім, підписав минулого тижня меморандум про взаєморозуміння зі США, попри невиконання цієї вимоги. Ізраїль, зі свого боку, заявляє, що діятиме на користь своєї безпеки без огляду на домовленості США з Іраном. Така позиція призвела до низки різких заяв представників адміністрації США щодо дій Ізраїлю в Лівані.



