Морське агентство ООН зупинило евакуацію з Ормузької протоки після нападу на судно

Міжнародна морська організація (ІМО) тимчасово зупинила операцію з евакуації суден і моряків, заблокованих у районі Ормузької протоки. Як повідомив генеральний секретар організації Арсеніо Домінгес, рішення ухвалене після атаки на вантажне судно в Оманській затоці.

За словами Домінгеса, для гарантування безпеки судноплавства і координації подальших дій план евакуації припинений до отримання додаткової інформації.

Рішення ухвалили після нападу, скоєного раніше 25 червня, на судно, яке проходило Ормузькою протокою. «Це судно не проходило в рамках евакуації ІМО», – сказав Домінгес.

ІМО не ідентифікувала судно і не надала подробиць нападу.

Тим часом видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило 25 червня про атаку Корпусу вартових ісламської революції на вантажне судно під прапором Сінгапуру біля узбережжя Оману. Внаслідок цього пошкодження зазнала капітанська рубка. За даними Британської організації з координації морських перевезень (UKMTO), ніхто з членів екіпажу не постраждав.

Як зазначає WSJ, за кілька годин до атаки іранські військово-морські сили попередили судна про необхідність використовувати лише маршрути, погоджені з Тегераном. Іран вимагає, щоб судна проходили ближче до його узбережжя й отримували дозвіл спеціального управління у справах Ормузької протоки.

США й частина західних страхових компаній, навпаки, рекомендують використовувати маршрут уздовж узбережжя Оману під прикриттям американських сил.

23 червня Міжнародна морська організація оголосила про початок масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які опинилися заблокованими в районі Ормузької протоки після обмежень судноплавства на тлі конфлікту США й Ізраїлю з Іраном.

Хоча судноплавство почало відновлюватися після рамкової угоди між США й Іраном, невизначеність залишається через повідомлення про іранські морські міни на водному шляху.