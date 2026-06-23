Оман та Іран домовилися продовжити переговори щодо навігації в Ормузькій протоці

Оман та Іран домовилися продовжити обговорення майбутнього управління навігацією в Ормузькій протоці, включаючи морські послуги та витрати, пов'язані з їх експлуатацією на цьому стратегічному водному шляху.

У спільній заяві, опублікованій після переговорів у Маскаті 23 червня, дві країни заявили, що створять спільну робочу групу за участю своїх міністерств закордонних справ та проведуть консультації з іншими прибережними державами Перської затоки та відповідними сторонами.

Цей крок, схоже, є виконанням положення меморандуму про взаєморозуміння між Тегераном та Вашингтоном, підписаного минулого тижня, який передбачав переговори щодо майбутнього управління навігацією та морськими послугами в протоці.

Ця заява відбулася після візиту спікера парламенту Ірану Мохаммеда Бакера Калібафа та міністра закордонних справ Аббаса Аракчі, які зустрілися з султаном Оману Хайсамом бін Таріком та міністром закордонних справ Саїдом Бадром Альбусаїді.

Оман та Іран підтвердили свою відданість забезпеченню безпечного проходу через протоку відповідно до міжнародного права, поважаючи при цьому суверенітет над територіальними водами.

Вони також зобов'язалися зберегти водний шлях безпечним і відкритим для міжнародного судноплавства та сприяти регіональній стабільності.



