Україна повернула чотирьох моряків із затриманого Іраном судна – МЗС

Четверо українських членів екіпажу контейнеровоза Epaminondas, затриманого у квітні іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці, звільнені і перебувають у безпеці, повідомив 24 червня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, Департамент консульської служби МЗС та посольство України в Греції оперативно встановили особи українських моряків і підтримували постійний зв’язок із їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та іншими причетними сторонами для захисту українців і забезпечення їхнього повернення додому.

«Відтоді тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони в безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний», – проінформував речник МЗС України, подякувавши колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення українських моряків.

Контейнеровоз Epaminondas під прапором Ліберії, на борту якого перебував 21 член екіпажу (він складався з українських та філіппінських моряків), був затриманий військовими КВІР в Ормузькій протоці. Іранська сторона стерджувала, що судно нібито маніпулювало навігаційними системами, деактивувало системи стеження (AIS) та використовувалося військовими США, здійснюючи заходи до американських портів.