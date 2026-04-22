КВІР заявляє про захоплення двох кораблів в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) стверджує, що захопив «два судна-порушники» під час ймовірної «таємної спроби вийти» з Ормузької протоки.

Військово-морські сили КВІР 22 квітня заявили про затримання «двох кораблів-порушників», які, за їхніми словами, намагалися здійснити «таємний вихід» з Ормузької протоки.

Згідно із заявою КВІР, цими суднами були MSC Francesca, яке, як вони описують, належить Ізраїлю, та Epaminodes.

КВІР заявив, що їх зупинили звинуваченнями в тому, що вони мали намір покинути територію «без дозволу», при цьому вчиняючи «повторні порушення», втручаючись у роботу навігаційних систем та ставлячи під загрозу морську безпеку, намагаючись «таємно» вийти з протоки.

Військово-морські сили КВІР заявили, що судна були переведені до територіальних вод Ірану для перевірки їхнього вантажу та документації.

Заява пролунала в день, коли, за повідомленнями державних ЗМІ, збройні сили Ірану заявили про атаку та виведення з ладу трьох вантажних суден біля узбережжя країни.

КВІР, який закрив протоку для суден та нафтових танкерів з 28 лютого, ненадовго знову відкрив водний шлях на один день після того, як 8 квітня набуло чинності припинення вогню у війні зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, але знову закрив протоку після провалу переговорів між сторонами та початку морської блокади іранських портів.