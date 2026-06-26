Переговори між Ізраїлем і Ліваном продовжаться в США 26 червня – Держдепартамент

Державний департамент США повідомив, що переговори між Ізраїлем і Ліваном, які мали завершитися 25 червня, будуть продовжені ще на один день.

За словами офіційних осіб США, переговори відновляться вранці 26 червня. Вашингтон приймає зустріч і є посередником у переговорах.

«Переговори між Ізраїлем і Ліваном тривають, і ми продовжуємо виступати посередником», – йдеться в заяві Державного департаменту.

Переговори відбуваються на тлі нестійкого перемир’я між Ізраїлем і пов’язаною з Іраном організацією «Хезболла». Цей конфлікт розгорівся на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном, яка також перебуває в стані перемир’я.

Підтримувана Іраном «Хезболла» – бойове угруповання і політична партія, що контролює значну частину південного Лівану, – вважається терористичною організацією з боку США, тоді як ЄС вніс до «чорного списку» лише її збройне крило, але не політичне.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах, пов’язаних із «Хезболлою», на півдні Лівану і в столиці Бейруті, заявляючи, що ці атаки є заходом самооборони проти ракетних обстрілів Ізраїлю з боку цього бойового угруповання.