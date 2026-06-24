Міністр оборони Кац заявив, що Ізраїль не виведе свої війська з Лівану

Ізраїль не виведе свої війська з Лівану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, у той час як Тель-Авів і Бейрут продовжують переговори за посередництва Вашингтона.

«Ми чітко дали зрозуміти, що за жодних обставин не виведемо війська», – сказав Кац 24 червня на конференції MUNI EXPO в Тель-Авіві, додавши, що він виклав цю позицію своєму американському колезі.

«На даний момент – і це є дипломатичним досягненням – США не висувають до Ізраїлю вимоги про виведення військ з Лівану», – додав він.

Заява Каца пролунала на тлі обговорення Ізраїлем та Ліваном під час переговорів у Вашингтоні пропозиції, підтриманої США, згідно з якою ізраїльські війська мають залишити частину території, яку вони окупували, і передати контроль ліванським силам.

Виступаючи перед журналістами на початку другого дня переговорів, представник Державного департаменту США зазначив, що Ізраїль і Ліван «ведуть переговори як дві суверенні держави з метою досягнення тривалого миру та безпеки».

«Наша спільна мета – назавжди покласти край циклу насильства. Переговори продовжують сприяти досягненню всеосяжного миру та безпеки між двома країнами», – додав представник.

Ізраїль почав завдавати ударів по бойовиках «Хезболли» в Лівані з початку американо-ізраїльської війни з Іраном, коли сили «Хезболли» відкрили вогонь на підтримку Тегерана. У Меморандумі про взаєморозуміння заявляється про «негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані».

«Хезболла» – це бойове угруповання та політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, а Європейський Союз вніс її збройне крило до чорного списку.