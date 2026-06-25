Рубіо в Бахрейні розкритикував фінансування Іраном збройних формувань в регіоні

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо 25 червня завершив триденне турне Перською затокою, виступивши із заявами, спрямованими на заспокоєння союзників Вашингтона в регіоні та підтвердження наміру продовжувати дипломатичні переговори з Іраном.

Виступаючи після зустрічі на рівні міністрів Ради співробітництва держав Перської затоки в Бахрейні, Рубіо запевнив, що США інформуватимуть регіональних партнерів «про кожен крок» у міру просування переговорів.

«Важливо вказати на кілька речей, які є для нас пріоритетними. Бо хоча ми хочемо угоди, ми не хочемо угоди за будь-яку ціну. Ми хочемо угоди, яка буде гарною», – сказав він під час зустрічі Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC), до складу якої входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати.

Безпека союзників у регіоні

Зокрема, за словами дипломата, Вашингтон прагне забезпечити врахування інтересів партнерів і союзників у регіоні.

Центральним посланням Рубіо протягом усього туру країнами Перської затоки було запевнення: будь-яке остаточне порозуміння з Тегераном має стосуватися не лише ядерної програми, але й мережі проксі Ірану, діяльності з балістичними ракетами та морських загроз.

Спілкуючись із журналістами в Манамі, держсекретар сказав, що питання підтримки Іраном збройних груп у регіоні має бути на порядку денному будь-яких ширших переговорів.

«Коли ви даєте гроші, наприклад, «Хезболлі», щоб вона виступала суперником суверенного уряду Лівану, ви втручаєтеся в їхню політику. Коли ви спонсоруєте ополчення в Іраку, ви втручаєтеся в справи Іраку. Коли ви спонсоруєте ХАМАС чи хуситів, чи когось іншого, ви втручаєтеся в суверенітет цих країн», – сказав Рубіо.





Він додав, що на Близькому Сході не буде миру та стабільності, доки в межах суверенних країн діють «недержавні суб’єкти, які фінансуються Іраном».

Ці коментарі Рубіо спрямовані на одне з найбільших побоювань країн Перської затоки – що Вашингтон може укласти вузьку ядерну угоду, залишивши їх вразливими для поновлення опосередкованої війни.

У меморандумі про взаєморозуміння, підписаному президентами США й Ірану Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіаном, не згадуються проксі-угруповання, такі як хусити в Ємені чи «Хезболла» в Лівані. Також не згадується програма балістичних ракет Ірану.

Судноплавство в Ормузькій протоці залишається ключовим

Пріоритетним питанням, яке Рубіо піднімав під час своєї подорожі, була Ормузька протока.

«Одна річ, яка стала дуже очевидною, це те, що країни Перської затоки не підтримують жодних зборів чи платежів чи чогось, що стягується за використання міжнародних вод», – сказав він.

Згодом держсекретар підкреслив це застереження, заявивши, що Вашингтон «не терпітиме» стягнення плати за користування морськими шляхами.

Рубіо неодноразово відкидав спроби розрізнити «збори» та «плату за проїзд»:

«Ви можете називати це збором, ви можете називати це платнею, називайте це як завгодно. Якщо ви стягуєте плату за користування протоками, ми цього не підтримуватимемо».

У Меморандумі про взаєморозуміння зазначено, що Іран докладе «всіх зусиль», щоб забезпечити безкоштовне проходження протокою «лише на 60 днів» до досягнення остаточної угоди.

З моменту підписання меморандуму іранські чиновники неодноразово заявляли, що Іран стягуватиме «плату за послуги» за проходження суден. Зусилля щодо встановлення іранського контролю над протокою продовжилися 25 червня, коли Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив, що судна можуть проходити лише через іранські води, а не південним маршрутом через води Оману, який Вашингтон заохочує використовувати для судноплавства.





Рубіо відкинув завуальовану загрозу судноплавству, сказавши журналістам, що Вашингтон оцінюватиме Іран не за його риторикою, а за тим, чи судноплавство буде тривати безперешкодно:

«Якщо судна рухаються так, як повинні, то саме це ми й будемо оцінювати. Якщо це припиниться, то у нас виникне проблема».

Риторика Рубіо щодо Ірану залишалася жорсткою навіть попри просування дипломатії.

На запитання Радіо Свобода, що робитиме Вашингтон, якщо Іран відхилить умови США щодо Ормузької угоди або ядерних обмежень, Рубіо наголосив, що адміністрація все ще віддана переговорам. Водночас, застеріг він, «якщо це не спрацює, президент (Трамп – ред.) знає свої опції».

Наразі темпи судноплавства в регіоні різко зросли з моменту підписання Меморандуму про взаєморозуміння, хоча воно все ще значно нижче довоєнного рівня.

Моніторингова компанія Kpler зазначила 70 перетинів в обох напрямках 24 червня, що є найвищим показником з 1 березня. Того ж дня компанія морської розвідки Windward зазначила 48-відсоткове збільшення трафіку через протоку.