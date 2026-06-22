Рубіо відвідає країни Перської затоки вперше від початку війни США проти Ірану

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо цього тижня планує відвідати Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт та Бахрейн – це буде його перший офіційний візит до Перської затоки після початку війни в Ірані.

Речник Державного департаменту Томмі Піготт підтвердив, що Рубіо обговорить «регіональні пріоритети, в тому числі меморандум про взаєморозуміння з Іраном, зусилля щодо забезпечення повного та вільного безпечного транзиту через Ормузьку протоку, а також важливість миру та стабільності в регіоні».

Поїздка відбудеться лише через кілька днів після того, як Вашингтон і Тегеран підписали рамкову угоду, спрямовану на встановлення миру в регіоні.

Читайте також: США послабили санкції щодо іранської нафти на 60 днів

Дипломатична місія, що має на меті запевнити регіональних союзників у стратегічній траєкторії адміністрації Трампа щодо Тегерана, також буде спрямована на посилення протоколів безпеки навколо нестабільної Ормузької протоки.

Тур триватиме з 23 по 25 червня, на критичному етапі для зовнішньої політики США – після інтенсивних переговорів у Швейцарії протягом вихідних. Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що переговори створили «гарну основу для успішної остаточної угоди» щодо завершення близькосхідного конфлікту.

Ця візит із високими ставками підкреслює ширші зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на перетворення попередніх дипломатичних проривів на міцні гарантії безпеки для партнерів у Перській затоці, багато з яких залишаються глибоко скептично налаштованими щодо довгострокового дотримання умов Тегераном.

США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння 17 червня. Він містить 14 пунктів. Зокрема, негайно набувають чинності припинення вогню по всіх фронтах, а також відкриття Ормузької протоки без обмежень на найближчі 60 днів і поступове зняття морської блокади Ірану.