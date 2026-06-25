Іран заперечує використання розморожених коштів для закупівлі агропродукції США

Голова парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Калібаф відкинув твердження про те, що Тегеран використає розморожені активи для закупівлі американської сільськогосподарської продукції, назвавши їх неправдивими.

«США експортують лише ГМО-сою, не виконані обіцянки та порожні балачки», – написав Калібаф у дописі в соцмережі X 25 червня, на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що розморожені іранські активи будуть «повністю контролюватися» Сполученими Штатами.

«Ми передамо частину їхніх коштів, які повністю контролюються нами, нашим фермерам і скотарям для закупівлі кукурудзи, пшениці, сої та інших продуктів», — написав Трамп у дописі в Truth Social 24 червня.

Він додав, що Іран «відчайдушно потребує» продовольства, і наголосив, що «ми будемо закуповувати його для них виключно у Сполучених Штатах» відповідно до угоди.

Розблокування мільярдів іранських коштів, що зберігаються за кордоном, є частиною меморандуму про взаєморозуміння (МПВ), підписаного Тегераном і Вашингтоном 17 червня, який має на меті покласти край кількамісячній війні між країнами.

Перспектива закупівлі американської сільськогосподарської продукції за рахунок розблокованих коштів не сподобалася прихильникам жорсткої лінії в Ірані, які стверджують, що Іран «дарує» мільярди Сполученим Штатам і робить свою продовольчу безпеку залежною від американських фермерів.

Раніше також голова Центрального банку Ірану Абдолнасер Хемматі заперечив наявність такого зобов’язання. «Згідно з підписаним меморандумом, ми не зобов’язані купувати сільськогосподарську продукцію в Америці», – сказав він.