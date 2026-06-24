Іран заперечує заяви Трампа щодо заморожених активів на тлі обурення з боку прихильників жорсткої лінії

Іран заперечив твердження США про те, що будь-які заморожені іранські активи, розблоковані в рамках рамкової угоди, будуть використані для закупівлі американської сільськогосподарської продукції, але не став категорично виключати таку можливість, оскільки ця пропозиція викликала різку негативну реакцію з боку прихильників жорсткої лінії в країні.



Розблокування мільярдів іранських коштів, що зберігаються за кордоном, є частиною Меморандуму про взаєморозуміння (МOU), підписаного Тегераном і Вашингтоном 17 червня, який має на меті покласти край кількамісячній війні між супротивниками.



Президент США Дональд Трамп заявив 23 червня, що будь-які розблоковані іранські кошти будуть використані для закупівлі американської кукурудзи, сої та пшениці. За його словами, ці кошти будуть зберігатися «на депозиті під контролем» Вашингтона і витрачатися «виключно» на американські продукти харчування та медичні товари.



Однак голова Центрального банку Ірану Абдолнасер Хемматі негайно заперечив наявність такого зобов’язання. «Згідно з підписаним меморандумом, ми не зобов’язані купувати сільськогосподарську продукцію в Америці», – сказав він.

Яка ситуація з продовольством в Ірані?

За даними іранських інформаційних агентств ILNA та Mehr, ціни на хліб у Тегерані та сусідньому місті Варамін подвоїлися, а вартість деяких основних видів плоского хліба зросла аж на 100%.

Нові ціни були введені через платіжні системи пекарень пізно ввечері 22 червня, що стосуються таких популярних сортів хліба, як лаваш, барбарі та сангак.

Цей крок став наслідком багатомісячних повідомлень про неофіційне підвищення цін на хліб у кількох провінціях.

Різке подорожчання відбулося попри те, що міністр сільського господарства Голамреза Нурі Гезельдже днями заявляв, що підвищення цін на хліб не розглядається, а уряд зосереджується на реформах системи субсидій на хліб та підтримки у вигляді продовольчих талонів.