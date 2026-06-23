Попри заперечення Ірану, Трамп заявляє, що Тегеран погодився на «найвищий рівень» ядерних інспекцій

Президент США Дональд Трамп повторив свою заяву про те, що Іран погодився на найвищий рівень ядерних інспекцій своїх об’єктів і що інспекції триватимуть постійно.



У дописі на платформі Truth Social 23 червня Трамп написав, що, незважаючи на іранські «протести та неправдиві заяви про протилежне в поєднанні з барабанним cтуком фейкових новин, які роблять усе можливе, щоб зробити перемогу США якомога меншою та незначною, Іран повністю та цілком погодився на ядерні інспекції найвищого рівня на тривалий час (безкінечно!!!)».



За словами Трампа, ця домовленість забезпечить «ядерну чесність».



«Якби вони не погодилися на це, подальших переговорів не було б!» – написав він.



Цю заяву вперше зробив 22 червня віцепрезидент США Джей Ді Венс, який заявив, що Іран погодився на інспекції своїх ядерних об’єктів і що такі інспекції можуть відбутися цього тижня.



Однак офіційні особи Ісламської республіки відкинули будь-які припущення про те, що міжнародним інспекторам буде надано доступ до ядерних об’єктів країни.



Раніше, 23 червня, речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакаї заявив, що Іран не планує дозволяти Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) інспекції ядерних об’єктів, які були розбомблені.



З літа 2025 року, коли Сполучені Штати та Ізраїль розбомбили іранські ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, Тегеран призупинив співпрацю з МАГАТЕ та заблокував доступ інспекторів до цих об’єктів.



В іншій частині свого допису Truth Social Трамп заявив, що з огляду на згоду Ірану на інспекції МАГАТЕ та «інші важливі поступки» він погодився залишити Ормузьку протоку відкритою та не запроваджувати морську блокаду.



Однак він додав, що військово-морські сили США на Близькому Сході залишатимуться на своїх позиціях і можуть відновити блокаду, якщо це буде необхідно, хоча, за його словами, такий сценарій наразі видається «дуже малоймовірним».



Трамп також заявив, що заморожені активи Ірану будуть розміщені на ескроу-рахунку під контролем США та можуть бути використані виключно для закупівлі продуктів харчування та медикаментів зі Сполучених Штатів, включаючи кукурудзу, пшеницю та сою від американських фермерів.



«Це речі, які відчайдушно потрібні Ірану», – написав Трамп. – «Це гуманітарна криза, і я вважаю за необхідне допомогти зараз, поки не пізно».



Президент США також заявив, що переговори з Іраном «йдуть добре».



