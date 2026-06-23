В Ірані заперечили Венсу: планів дозволити інспекцію МАГАТЕ на атаковані ядерні об’єкти немає

Іран заявляє, що не має планів дозволяти інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідувати ядерні об’єкти, пошкоджені внаслідок ударів США й Ізраїлю минулого року. Ця заява суперечить словам віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Оголошення пролунало на тлі активізації дипломатії після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Тегераном і Вашингтоном, спрямованого на припинення війни на Близькому Сході, який запустив 60-денний процес вирішення питання ядерної програми Ірану і послаблення санкцій.

Виступаючи перед журналістами 23 червня, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив: «У нас не було зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ, і в нас немає ніяких планів щодо того, щоб агентство інспектувало ядерні об’єкти Ірану, пошкоджені військовою агресією США і сіоністів».

Посол Ірану в ООН Алі Бахрейні також заявив, що рішення про дозвіл на повернення інспекторів до країни не було.

Напередодні віцепрезидент CША Джей Ді Венс заявив, що Іран погодився дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), наглядового органу ООН, повернутися до країни.



«Це перший крок до остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані», – сказав він на пресконференції у Швейцарії. МАГАТЕ ще не реагувало на цю заяву.

У 8-му пункті Меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном згадується про нагляд МАГАТЕ над утилізацією накопиченого збагаченого матеріалу.



Спостерігачі МАГАТЕ діяли в Ірані в рамках ядерної угоди, підписаної адміністрацією експрезидента Барака Обами, яку президент Трамп розірвав. Але Іран заборонив доступ інспекторам минулого року після того, як Сполучені Штати та Ізраїль атакували його ядерні об'єкти.

10 червня Рада керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять представники 35 країн, ухвалила підтримувану США резолюцію, яка вимагає від Ірану озвучити, якими є його залишки збагаченого урану, і дозволити інспекторам в’їхати до країни.

За оцінками, Іран володіє близько 440 кілограмами урану, збагаченого приблизно до 60 відсотків, чого достатньо для створення ядерної зброї.