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Новини | Міжнародні

США оголосили про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Ормузька протока, 18 червня 2026 року
Ормузька протока, 18 червня 2026 року

Збройні сили США припинили блокаду морських шляхів, що ведуть до іранських портів, і відновили вільне судноплавство через Ормузьку протоку, повідомило 18 червня Центральне командування США (CENTCOM).

«Американські війська не перешкоджають проходу суден до іранських портів у Перській та Оманській затоках і назад. Всі зусилля США щодо забезпечення дотримання блокади припинені», – йдеться в заяві.

При цьому американські військові кораблі залишаться в регіоні для контролю за виконанням умов угоди між Вашингтоном та Тегераном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за останню добу через Ормузьку протоку пройшли 12,5 мільйона барелів нафти – це максимальний показник із початку конфлікту. За його словами, іранські сили вже дві ночі не атакують судна в протоці.

Венс також повідомив, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном офіційно розпочався 60-денний період переговорів щодо підготовки остаточної угоди.

Меморандум сторони підписали у ніч проти 18 червня. Документ передбачає припинення конфлікту, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та запуск наступних переговорів щодо суперечливих питань між двома країнами.

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