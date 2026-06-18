США оголосили про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку

Збройні сили США припинили блокаду морських шляхів, що ведуть до іранських портів, і відновили вільне судноплавство через Ормузьку протоку, повідомило 18 червня Центральне командування США (CENTCOM).

«Американські війська не перешкоджають проходу суден до іранських портів у Перській та Оманській затоках і назад. Всі зусилля США щодо забезпечення дотримання блокади припинені», – йдеться в заяві.

При цьому американські військові кораблі залишаться в регіоні для контролю за виконанням умов угоди між Вашингтоном та Тегераном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за останню добу через Ормузьку протоку пройшли 12,5 мільйона барелів нафти – це максимальний показник із початку конфлікту. За його словами, іранські сили вже дві ночі не атакують судна в протоці.

Венс також повідомив, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном офіційно розпочався 60-денний період переговорів щодо підготовки остаточної угоди.

Меморандум сторони підписали у ніч проти 18 червня. Документ передбачає припинення конфлікту, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та запуск наступних переговорів щодо суперечливих питань між двома країнами.