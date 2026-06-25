Іран вимагає відповідальності НАТО за «співучасть» зі США у війні

Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Сполучені Штати використовували деякі бази військового альянсу в Європі у війні з Іраном, «визнанням» своєї «співучасті» в конфлікті й закликало до відповідальності.

Коментарі Рютте, які були відповіддю на критику президента США Дональда Трампа щодо відсутності співпраці НАТО у військовій кампанії Вашингтона проти Тегерана, є «визнанням активної співучасті організації у здійсненні військової агресії проти незалежної країни», – заявило міністерство.

Рютте зазначив, що під час війни, яка розпочалася з американсько-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, європейські країни-члени НАТО тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами, і від 4000 до 5000 оперативних польотів американських військових були здійснені з європейських баз, зокрема з Італії.

Італійські чиновники заперечили це твердження, заявивши, що вони дозволили США використовувати бази країни лише для логістичних і допоміжних польотів на основі двосторонніх зобов’язань з Вашингтоном, і що з Італії не проводилося ніяких наступальних операцій.

Кілька європейських союзників Америки, включаючи Італію й Іспанію, прямо виступили проти війни, тоді як інші, такі як Велика Британія, Німеччина й Франція, зайняли більш обережну позицію й уникали вступу у війну, що викликало різку критику Трампа.

Трамп використав зустріч із Рютте 24 червня, щоб повторити своє обурення щодо членів НАТО, які виступали проти конфлікту або дистанціювалися від нього, заявивши генеральному секретарю, що багато союзників «розчарували його» щодо Ірану.

Хоча Рютте захищав європейську співпрацю, наголошуючи на життєво важливій логістичній підтримці й доступі до повітряного простору, Трамп додав, що він би не поїхав на зустріч НАТО в Анкарі 7-8 липня, якби не президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який її прийматиме.