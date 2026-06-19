Голова МЗС Італії скасував візит до США через заяви Трампа про Мелоні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував візит до Сполучених Штатів через коментарі президента країни Дональда Трампа про голову італійського уряду Джорджу Мелоні – про це він заявив 19 червня.

За словами Таяні, «образливі зауваження» Трампа щодо Мелоні ображають усю Італію.

«З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», – додав дипломат.

Американська сторона наразі не коментувала скасування візиту Таяні.

Раніше Трамп в коментарі італійському каналу La7 заявив, що на саміті G7 у Франції Мелоні нібито «благала» його про спільне фото й він погодився, бо «пожалів» її.





Італійська прем’єрка у відповідь оприлюднила відеозвернення, в якому назвала твердження Трампа неправдивим і висловила нерозуміння, чому президент США так поводиться із своїми союзниками:

«Таке трапляється не вперше. Можу лише висловити жаль, що він (Трамп – ред.) не має такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, ворогів Сполучених Штатів, до лідерів яких він, здається, ставиться набагато більш поступливо. Але одне йому варто пам’ятати: ані Італія, ані я ніколи не благаємо», – сказала Мелоні.





У квітні президент США різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії за відмову приєднатися до війни проти Ірану, що погіршило його стосунки з однією з його найближчих європейських союзниць.

Ці зауваження пролунали після того, як Мелоні заявила, що критика Трампом папи Лева XIV після закликів понтифіка до припинення війни була «неприйнятною».