Рубіо мав «чудову» зустріч з папою Левом XIV на тлі напруженості з Трампом

ВАТИКАН – Папа Лев XIV привітав державного секретаря США Марко Рубіо у Ватикані 7 травня для переговорів, у той час як неодноразова критика понтифіка з боку президента Дональда Трампа через війну в Ірані створила безпрецедентну напруженість у відносинах з Вашингтоном.

На відео з Ватикану видно, як Лев потискає руку своєму гостю та офіційно звертається до нього – «пане секретарю», на що Марко Рубіо, католик, відповів: «Радий вас бачити». Потім вони разом сіли за офіційний стіл папи в Апостольському палаці.

Лев, перший папа США, викликав гнів Дональда Трампа після того, як став рішучим критиком війни США та Ізраїлю проти Ірану та жорсткої антиімміграційної політики адміністрації Трампа, пише агенція Reuters.

Трамп продовжував безпрецедентну серію публічної критики папи протягом останніх тижнів, що викликало негативну реакцію християнських лідерів усього політичного спектру.

Зустріч Рубіо з папою Левом є ознакою «міцних» відносин між Ватиканом та США, заявив речник Державного департаменту Томмі Піготт.

У заяві Ватикану йдеться, що під час зустрічі в четвер папа та держсекретар Рубіо «відновили спільне зобов’язання» щодо добрих двосторонніх відносин між США та Ватиканом.

Рубіо провів 2,5 години у Ватикані, перш ніж від'їхати в колоні під посиленою охороною. Він також зустрівся з високопосадовцями Ватикану, зокрема з головним дипломатом Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

Посольство США при Святому Престолі заявило в соцмережі X, що папа Лев та Рубіо обговорили «теми, що становлять взаємний інтерес у Західній півкулі».

Рубіо заявив на брифінгу в Білому домі у вівторок, що очікує обговорити з понтифіком Кубу та занепокоєння щодо релігійної свободи у всьому світі.

Посол США при Святому Престолі Браян Берч також у вівторок заявив, що розмова між Папою та Рубіо, ймовірно, буде «відвертою».

Зустріч з папою Левом, перша між понтифіком та посадовцем кабінету Трампа майже за рік, схоже, тривала довше, ніж планувалося. Папа прибув із запізненням на 40 хвилин на наступну зустріч зі співробітниками Ватикану та подякував їм за терпіння.

«Рослина миру»

На відео з Ватикану Рубіо був помічений, як він дарує папі маленький кришталевий футбольний м'яч. Він пожартував, що знає, що Лев родом з Чикаго та відомий як фанат команди «Вайт Сокс», все ж більше «бейсбольний хлопець».

Папа подарував Рубіо маленьку ручку, зроблену з оливкового дерева, яку він назвав «рослиною миру».

У своїй публічній критиці папи Римського Трамп у понеділок хибно припустив, що Лев вважав, що отримання Іраном ядерної зброї – це нормально і що він «наражає на небезпеку багатьох католиків», виступаючи проти війни.

Після останньої критики Лев заявив журналістам, що поширює християнське послання миру. Папа також рішуче відкинув ідею про те, що він підтримує ядерну зброю, яку католицька церква вважає аморальною.

«Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир», – сказав Лев.

«Церква роками виступала проти будь-якої ядерної зброї, у цьому немає жодних сумнівів», – додав понтифік.

Коли Рубіо прибув до Ватикану раніше у четвер, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск йшов після зустрічі з Левом.

Він розповів журналістам, що вони з папою обговорили, як зміцнити міжнародну співпрацю та породити надію у світі.

«Все ще можливо, що світ не порине в хаос, якщо добрі люди, люди доброї волі, знайдуть один одного та діятимуть в єдності», – сказав Туск, виступаючи польською мовою.

Лев став більш відкритим і прямим?

Лев, який у п'ятницю відзначає свій перший рік керівництва церквою, що налічує 1,4 мільярда членів, останніми тижнями став більш відвертим на світовій арені.

Під час туру чотирма африканськими країнами минулого місяця він рішуче засудив напрямок глобального лідерства та сказав, що світ «спустошує жменька тиранів», у коментарях, які, за його словами, пізніше не були спрямовані безпосередньо проти Трампа.

Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс, який також є католиком, зустрілися з Левом рік тому після відвідування інавгураційної меси папи. Трамп не зустрічався з понтифіком.

Під час свого дводенного візиту до Риму Рубіо має зустрітися у п'ятницю з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка захищала папу Римського від Трампа. Міністр оборони в уряді Мелоні заявила, що війна в Ірані ставить під загрозу лідерство США.

(Оригінал публікації агенції Reuters).