Рубіо вирушає до Італії «гасити пожежу» у взаєминах США з Європою

ВАШИНГТОН – Державний секретар США Марко Рубіо має намір відвідати Рим і Ватикан 6-8 травня. За словами посадовців, цей візит спрямований на зміцнення відносин із ключовими європейськими партнерами на тлі продовження війни в Ірані, яка посилює розбіжності по обидва боки Атлантики.
Згідно з повідомленням Держепартаменту, поїздка має на меті «просування двосторонніх відносин».
Рубіо також планує зустрітися з керівництвом Святого Престолу у Ватикані, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та спільні інтереси в Західній півкулі.
«Зустрічі з італійськими колегами будуть зосереджені на спільних інтересах у безпековій галузі та стратегічній координації», – заявив 4 травня речник Томмі Піґотт.
Колишній високопосадовець Держдепартаменту, який говорив з Радіо Свобода на умовах анонімності, зазначив, що час цієї поїздки свідчить про її важливість.
«Поїздка держсекретаря Рубіо є важливим кроком у дипломатії», – сказав він, додавши, що сам факт візиту саме зараз свідчить про те, наскільки адміністрація президента США Дональда Трампа «цінує відносини з Італією та Святим Престолом».
Візит відбувається на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і його європейськими союзниками як через конфлікт в Ірані, так і через ширші політичні розбіжності, зокрема у торгівлі та військових зобов’язаннях.
«Зменшити шкоду»
Аналітики кажуть, що ця поїздка є не лише дипломатією, а й спробою мінімізувати шкоду.
Війна в Ірані створює неабияку напругу у відносинах президента Трампа з європейськими союзникамиЧарльз Купчан
«Війна в Ірані створює неабияку напругу у відносинах президента Трампа з європейськими союзниками», – сказав Радіо Свобода Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. – «Рубіо фактично «відправляє пожежні машини», щоб загасити пожежу і обмежити шкоду».
Останнім часом Трамп вступив у конфлікт із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні – яку раніше вважали його близькою союзницею, – а також із Папою Левом, першим Папою Римським, народженим у США, який став активним критиком війни США та Ізраїлю проти Ірану.
«Трамп ще більше підвищив ставки, вступивши у відкриту суперечку з Папою, що зашкодило йому серед важливої групи підтримки всередині країни», – додав Купчан.
У квітні Трамп публічно розкритикував понтифіка, назвавши його «жахливим» – ці заяви привернули широку увагу. У відповідь Папа продовжив засуджувати війну та ширшу політику США, зокрема щодо імміграції.
Водночас Італія намагається дотримуватися обережної позиції в конфлікті на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 2 травня після розмови зі своїм іранським колегою заявив, що Рим виступає за недопущення подальшої ескалації та за відновлення переговорів, водночас попередивши, що будь-яка іранська ядерна програма зі створення зброї стане «червоною лінією».
Італія також наголосила на ширших наслідках конфлікту, зокрема ризиках для продовольчої безпеки та стабільності в Африці, пов’язаних із порушенням судноплавства у стратегічно важливій Ормузькій протоці.
Водночас відносини Рима з Вашингтоном зазнали тиску.
У березні Італія відмовилася дозволити американським літакам, які перевозили озброєння для війни, використовувати авіабазу на Сицилії, що викликало критику з боку адміністрації Трампа.
Виведення військ
Поїздка Рубіо відбувається після оголошення Пентагону про виведення 5 000 американських військових із Німеччини – найбільшого військового хабу США в Європі. Трамп також погрожував подібними кроками щодо Італії та Іспанії.
Наразі Італія розміщує майже 13 000 американських військових на кількох базах, що робить її ключовим стратегічним партнером.
Скорочення військової присутності, разом із напруженням через мита та публічними розбіжностями щодо Ірану, посилило занепокоєння щодо майбутнього співпраці між США та Європою у безпековій галузі.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув припущення, що Рим нібито недостатньо підтримує Вашингтон, зокрема у галузі морської безпеки, і заявив, що не розуміє логіки погроз США скоротити свою військову присутність.
Попри напругу, американські посадовці зазначають, що місія Рубіо буде зосереджена на пошуку галузей для порозуміння.
«Конфлікт в Ірані вивів розбіжності на перший план», – сказав колишній посадовець Держдепартаменту в коментарі Радіо Свобода. – «Держсекретар Рубіо, без сумніву, намагатиметься підкреслити, де ми маємо спільні позиції… і підтвердити близькість наших відносин із Римом та Святим Престолом»
Успіх чи провал цієї спроби може визначити не лише відносини США з Римом і Святим Престолом, а й ширшу реакцію Заходу на один із найнестабільніших конфліктів останніх років.
Форум