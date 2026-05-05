Рубіо вирушає до Італії «гасити пожежу» у взаєминах США з Європою

ВАШИНГТОН – Державний секретар США Марко Рубіо має намір відвідати Рим і Ватикан 6-8 травня. За словами посадовців, цей візит спрямований на зміцнення відносин із ключовими європейськими партнерами на тлі продовження війни в Ірані, яка посилює розбіжності по обидва боки Атлантики.

Згідно з повідомленням Держепартаменту, поїздка має на меті «просування двосторонніх відносин».

Рубіо також планує зустрітися з керівництвом Святого Престолу у Ватикані, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та спільні інтереси в Західній півкулі.

«Зустрічі з італійськими колегами будуть зосереджені на спільних інтересах у безпековій галузі та стратегічній координації », – заявив 4 травня речник Томмі Піґотт.

Колишній високопосадовець Держдепартаменту, який говорив з Радіо Свобода на умовах анонімності, зазначив, що час цієї поїздки свідчить про її важливість.

«Поїздка держсекретаря Рубіо є важливим кроком у дипломатії», – сказав він, додавши, що сам факт візиту саме зараз свідчить про те, наскільки адміністрація президента США Дональда Трампа «цінує відносини з Італією та Святим Престолом».

Візит відбувається на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і його європейськими союзниками як через конфлікт в Ірані, так і через ширші політичні розбіжності, зокрема у торгівлі та військових зобов’язаннях.

«Зменшити шкоду»

Аналітики кажуть, що ця поїздка є не лише дипломатією, а й спробою мінімізувати шкоду.

«Війна в Ірані створює неабияку напругу у відносинах президента Трампа з європейськими союзниками», – сказав Радіо Свобода Чарльз Купчан, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин. – « Рубіо фактично «відправляє пожежні машини», щоб загасити пожежу і обмежити шкоду» .

Останнім часом Трамп вступив у конфлікт із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні – яку раніше вважали його близькою союзницею, – а також із Папою Левом, першим Папою Римським, народженим у США, який став активним критиком війни США та Ізраїлю проти Ірану.

«Трамп ще більше підвищив ставки, вступивши у відкриту суперечку з Папою, що зашкодило йому серед важливої групи підтримки всередині країни», – додав Купчан.

У квітні Трамп публічно розкритикував понтифіка, назвавши його «жахливим» – ці заяви привернули широку увагу. У відповідь Папа продовжив засуджувати війну та ширшу політику США, зокрема щодо імміграції.

Водночас Італія намагається дотримуватися обережної позиції в конфлікті на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 2 травня після розмови зі своїм іранським колегою заявив, що Рим виступає за недопущення подальшої ескалації та за відновлення переговорів, водночас попередивши, що будь-яка іранська ядерна програма зі створення зброї стане «червоною лінією» .

Італія також наголосила на ширших наслідках конфлікту, зокрема ризиках для продовольчої безпеки та стабільності в Африці, пов’язаних із порушенням судноплавства у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Водночас відносини Рима з Вашингтоном зазнали тиску.

У березні Італія відмовилася дозволити американським літакам, які перевозили озброєння для війни, використовувати авіабазу на Сицилії , що викликало критику з боку адміністрації Трампа.

Виведення військ

Поїздка Рубіо відбувається після оголошення Пентагону про виведення 5 000 американських військових із Німеччини – найбільшого військового хабу США в Європі. Трамп також погрожував подібними кроками щодо Італії та Іспанії .

Наразі Італія розміщує майже 13 000 американських військових на кількох базах , що робить її ключовим стратегічним партнером.

Скорочення військової присутності, разом із напруженням через мита та публічними розбіжностями щодо Ірану, посилило занепокоєння щодо майбутнього співпраці між США та Європою у безпековій галузі.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув припущення, що Рим нібито недостатньо підтримує Вашингтон, зокрема у галузі морської безпеки, і заявив, що не розуміє логіки погроз США скоротити свою військову присутність.

Попри напругу, американські посадовці зазначають, що місія Рубіо буде зосереджена на пошуку галузей для порозуміння.

«Конфлікт в Ірані вивів розбіжності на перший план», – сказав колишній посадовець Держдепартаменту в коментарі Радіо Свобода. – «Держсекретар Р убіо, без сумніву, намагатиметься підкреслити, де ми маємо спільні позиції… і підтвердити близькість наших відносин із Римом та Святим Престолом»

Успіх чи провал цієї спроби може визначити не лише відносини США з Римом і Святим Престолом, а й ширшу реакцію Заходу на один із найнестабільніших конфліктів останніх років.