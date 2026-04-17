Папа Лев XIV засудив лідерів, які витрачають мільярди на війни

Папа Римський Лев XIV розкритикував лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ «руйнується жменькою тиранів». Таку заяву він зробив під час свого візиту до Камеруну.

Він також засудив лідерів, які використовують релігійну риторику для виправдання воєн, та закликав до «рішучої зміни курсу».

«Майстри війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, але часто всього життя недостатньо, щоб все відновити. Вони заплющують очі на той факт, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, але ресурсів, необхідних для лікування, освіти і відновлення, ніде немає», – передає слова понтифіка агентство Reuters.

Ця заява була зроблена на тлі конфлікту адміністрації президента США Дональда Трампа з Левом XIV, який у своїх виступах неодноразово закликав до миру на Близькому Сході.

6 квітня Трамп заявив, що, на його думку, Бог підтримує дії США та Ізраїлю щодо Ірану, тому що "Бог хоче, щоб про людей дбали». «Богу не подобається те, що відбувається. Мені теж не подобається те, що відбувається», – сказав він.

10 квітня Лев XIV опублікував у соцмережі X пост, у якому заявив, що «Бог не благословляє жодних конфліктів». «Будь-хто, хто є учнем Христа, ніколи не буде на боці тих, хто колись брався за меч, а сьогодні скидає бомби», – написав він.

13 квітня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social пост, у якому розкритикував папу Лева XIV через позицію Ватикану з питання про війну з Іраном. Американський президент заявив, що понтифік «слабкий у боротьбі зі злочинністю та жахливий у зовнішній політиці».

«Я не хочу папи, який вважає нормальним, щоб у Ірану була ядерна зброя. Я не хочу папи, який вважає жахливим, що Америка атакувала Венесуелу – країну, яка відправляла величезні обсяги наркотиків у США... І я не хочу папи, який критикує президента США за те, що я роблю саме те, для чого був обраний – з розгромною перевагою – встановлюю рекордно низький рівень злочинності та створюю найбільший фондовий ринок в історії», – написав Трамп.

Американський президент також опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, на якому його було показано в образі, схожому на Ісуса Христа. Згодом цей пост був видалений, а сам Трамп заявив, що вважав, що його зображено в образі лікаря Червоного Хреста.

Папа Лев XIV – уродженець США Роберт Френсіс Прево. Торік Трамп привітав його обрання понтифіком, зазначивши, що він перший громадянин США, який став Римським папою. Після слів президента Лев XIV заявив, що не змінить своєї позиції з питання про війну і «не боїться» критики з боку адміністрації Трампа.