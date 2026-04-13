Папа Лев XIV уперше в історії відвідав Алжир

Папа Римський Лев XIV відвідав Алжир, розпочавши свою першу закордонну поїздку Африкою. Це перший візит понтифіка до цієї країни за історію. Він спрямований на розвиток християнсько-мусульманського діалогу та включає заходи, пов’язані зі спадщиною Святого Августина, який народився на території сучасного Алжиру.

У рамках візиту заплановані зустрічі з представниками влади, включно з президентом Абдельмаджидом Теббуном, а також із місцевою християнською громадою.

Дводенна поїздка до Алжиру – частина 11-денного турне понтифіка Африкою. Папа також відвідає Камерун, Анголу та Екваторіальну Гвінею.

Візит відбувається на тлі міжнародного напруження. Президент США Дональд Трамп раніше розкритикував папу через позицію Ватикану щодо війни з Іраном. Раніше понтифік засудив удари США та Ізраїлю і не погодився із твердженням, що війна ведеться на захист християнських цінностей.

Папа Лев XIV – уродженець США Роберт Френсіс Превост. Раніше Трамп привітав його обрання. Після критики з боку президента понтифік заявив, що не змінить свою позицію щодо війни і «не боїться» тиску з боку американської адміністрації.