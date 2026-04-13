Папа Лев XIV уперше в історії відвідав Алжир

Папа Римський Лев XIV відвідує Алжир

Папа Римський Лев XIV відвідав Алжир, розпочавши свою першу закордонну поїздку Африкою. Це перший візит понтифіка до цієї країни за історію. Він спрямований на розвиток християнсько-мусульманського діалогу та включає заходи, пов’язані зі спадщиною Святого Августина, який народився на території сучасного Алжиру.

У рамках візиту заплановані зустрічі з представниками влади, включно з президентом Абдельмаджидом Теббуном, а також із місцевою християнською громадою.

Дводенна поїздка до Алжиру – частина 11-денного турне понтифіка Африкою. Папа також відвідає Камерун, Анголу та Екваторіальну Гвінею.

Візит відбувається на тлі міжнародного напруження. Президент США Дональд Трамп раніше розкритикував папу через позицію Ватикану щодо війни з Іраном. Раніше понтифік засудив удари США та Ізраїлю і не погодився із твердженням, що війна ведеться на захист християнських цінностей.

Папа Лев XIV – уродженець США Роберт Френсіс Превост. Раніше Трамп привітав його обрання. Після критики з боку президента понтифік заявив, що не змінить свою позицію щодо війни і «не боїться» тиску з боку американської адміністрації.

