«Молімося за стражденний український народ» – папа Римський закликав до «прямого діалогу» сторін у війні

Папа Римський Лев XIV у своєму першому різдвяному посланні у Ватикані закликав Україну та Росію знайти «мужність» для проведення прямих переговорів про припинення війни. Понтифік сказав про це, звертаючись 25 грудня до тих, хто зібрався на площі перед собором Святого Петра.

«Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», – сказав папа Римський у посланні «До міста і світу» (Urbi et Orbi), прямо не згадавши Росію.

70-річний американський кардинал Роберт Франсіс Прево був обрано новим папою Римським після смерті 8 травня 2025 року папи Франциска, аргентинця за походженням, який запам’ятався кількома суперечливими заявами про російсько-українську війну.

Новий папа узяв собі ім’я Лев XIV. У своїй першій молитві після обрання главою Римсько-католицької церкви в травні він закликав найбільші світові держави більше не допускати воєн, заявивши, зокрема, про необхідність справжнього і міцного миру між Росією та Україною.

Про можливість прямої зустрічі президентів України та Росії останнім часом не йшлося. Російський президент Володимир Путін неодноразово заявляв про необхідність нових виборів в Україні і, на його думку, «нелегітимності» українського лідера Володимира Зеленського, термін повноважень якого минув 2024 року. Згідно з українським законодавством, проведення виборів у країні неможливе за умови воєнного стану, який діє від 24 лютого 2022 року. Зеленський говорив, що готовий організувати в Україні голосування, але лише за умови сильних гарантій безпеки з боку західних держав.