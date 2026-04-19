Папа Лев XIV засудив посилення обстрілів в Україні

Папа Римський Лев XIV у неділю засудив посилення обстрілів в Україні, закликаючи до «припинення вогню та діалогу».

«Я глибоко сумую щодо нещодавнього посилення обстрілів України, які й надалі завдають шкоди також цивільному населенню. Висловлюю свою солідарність із тими, хто страждає, і запевняю у моїх молитвах за весь український народ. Поновлюю заклик до припинення вогню та обрати дорогу діалогу», – сказав він під час боголослужіння в столиці Анголи Луанді, повідомляє Vatican News.



Папа Лев XIV також високо оцінив припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном – це «дає підстави для надії». Він закликав усіх, хто докладає зусиль у пошуку дипломатичного вирішення, «до продовження мирних переговорів, щоб припинення воєнних дій на всьому Близькому Сході стало остаточним».

Минулого тижня папа Римський розкритикував лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ «руйнується жменькою тиранів». Ця заява була зроблена на тлі конфлікту адміністрації президента США Дональда Трампа з Левом XIV, який у своїх виступах неодноразово закликав до миру на Близькому Сході.

Уночі 16 квітня сили РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше 16 людей, понад 100 – постраждали. Російських атак зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Харків.

За даними Повітняих сил ЗСУ, російська армія протягом доби з 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 44 ракет різних типів та 659 БПЛА. Військові зафіксували влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

