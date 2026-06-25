Котирування нафти впали до рівня, який передував війні з Іраном

Ціна нафти марки Brent упала нижче від рівня, який фіксувався до початку 28 лютого війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Падіння відбувається на тлі зростання кількості суден, які залишають із сировиною Ормузьку протоку, ключову світову артерію, через яку до війни проходило близько 20% світових поставок нафти.

У певний момент 25 червня ціна нафти марки Brent становила 72,24 долара за барель. Згідно з сервісом Trading Economics, 27 лютого, за день до початку бомбардувань Ірану, вона становила 73,48 долара.

Ціни на нафту знижувалися протягом усього тижня після укладення рамкової угоди між США та Іраном про припинення конфлікту.

Дані Міжнародної морської організації (IMO) від 25 червня свідчать, що 23 червня протокою пройшли 13 суден, наступного дня – 32, а до полудня за місцевим часом 25 червня – 12 суден. Це були лише судна, що вийшли з протоки в межах операції IMO.

Аналітична компанія Kpler нарахувала 70 перетинів в обох напрямках 24 червня, що є найвищим показником від 1 березня. Того ж дня компанія Windward зазначила 48-відсоткове зростання трафіку через протоку.

Світові постачання нафти ще більше зросли завдяки скасуванню санкцій США щодо іранської нафти, що призвело до появи на ринку додаткових барелів, які раніше були недоступні на законних підставах (хоча китайські нафтопереробні заводи купували великі обсяги нафти, що перевозилися суднами іранського тіньового флоту).