Пакистан оголосив про нові технічні переговори між США й Іраном на тлі дипломатичної напруженості

Пакистан, який був посередником у мирних переговорах між Сполученими Штатами й Іраном, 24 червня оголосив, що наступного тижня відбудеться новий раунд технічних переговорів між двома країнами.

«Переговори відновляться наступного тижня», – заявив журналістам в Ісламабаді речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі, не уточнюючи можливе місце їх проведення.

Заява Андрабі пролунала на тлі активізації регіональної дипломатії у той час, як державний секретар США Марко Рубіо розпочав тур країнами Перської затоки, спрямований на заспокоєння найближчих арабських союзників Вашингтона, а спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф відвідав Оман й Азербайджан.

Водночас зберігається напруженість між Вашингтоном і Тегераном щодо остаточної мирної угоди.

Хоча експорт нафти й судноплавство через Ормузьку протоку почали відновлюватися після місяців її фактичного блокування, на 24 червня, за повідомленнями, понад тисяча суден застрягли в Перській затоці.

Питання безпечного проходу водним шляхом залишається ключовим для остаточного вирішення конфлікту. Іран прагне запровадити систему стягнення плати за транзит через протоку, Рубіо наполягає, що Ормузька протока є міжнародним водним шляхом, відкидаючи можливість плати.

«Жодній країні не дозволено стягувати збори на міжнародному водному шляху. Це чинне міжнародне право», – сказав він, прибувши до Об’єднаних Арабських Еміратів 23 червня.

Тим часом, виступаючи на пресконференції в Азербайджані, Калібаф назвав тимчасову угоду між Сполученими Штатами й Іраном «декларацією поразки Америки», додавши, що безпекою на Близькому Сході повинні керувати країни регіону.