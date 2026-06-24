Трамп назвав «безглуздим» рішення Конгресу щодо його військових повноважень

Президент США Дональд Трамп розкритикував Конгрес за ухвалення законопроєкту «Про військові повноваження», розробленого для припинення війни в Ірані.

У дописі в соціальних мережах Трамп назвав його «невчасним і безглуздим».

Сенат США напередодні підтримав законопроєкт, який вимагає припинення війни проти Ірану і зобов’язує президента США Дональда Трампа звернутися за схваленням Конгресу, якщо він вирішить її відновити. Це перша подібна резолюція про військові повноваження, яка була ухвалена як Палатою представників, так і Сенатом.

Законопроєкт схвалили 23 червня голосуванням у Сенаті 50 голосами проти 48 у той час, як четверо республіканців приєдналися до демократів. Документ вимагає від Трампа вивести американські війська з конфлікту з Іраном, якщо тільки Конгрес спеціально не дозволить військові дії в регіоні.

«Ці сенатори щойно ускладнили мою роботу, але я її виконаю, так чи інакше, тому що я завжди так роблю», – наголосив Трамп на своїй платформі соціальних мереж Truth Social.

Як написав Трамп, саме в той час, коли Іран «готовий дати нам все» і «поважає Сполучені Штати» і його самого, «Сенат США вирішує провести невчасне і безглузде голосування за закон про воєнні повноваження, повідомляючи спонсору терору номер один у світі, що Сполученим Штатам не подобається те, що я з ним роблю, і я повинен це зупинити».

Резолюція не буде представлена Трампу на підпис, і тому, з точки зору юридичної сили, вона є предметом обговорення і має значною мірою символічне значення.

Протягом останніх місяців сенатори-демократи неодноразово ставили на голосування законопроєкти про припинення війни, але щоразу вони зазнавали невдачі через опір республіканців.

На даний час Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо мирної угоди на тлі припинення вогню.